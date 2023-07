La Lexus ES 2024 arrive au Canada avec un PDSF de 48 150$

La ES 2024 dispose de peu de changements par rapport à 2023, hormis un prix un peu plus élevé.

Trois mécaniques et six groupes d’options sont offerts.

Toutes les ES 2024 viennent d’office avec la suite de technologies Lexus Safety Sense + 2.5.

Lexus Canada a annoncé le prix et les spécifications de la ES 2024, qui débutera désormais à 48 150 $.

La berline haut de gamme, qui partage sa plateforme avec les Toyota Camry et RAV4, reçoit quelques légères modifications pour la nouvelle année-modèle, notamment des jantes plus foncées sur les modèles de catégorie Ultra-Luxe et la disponibilité du plus grand écran d’info divertissement de 12,3 pouces sur l’ensemble de la gamme.

Sous le capot, rien n’a changé et la ES est toujours proposée avec trois groupes motopropulseurs distincts, dont une unité hybride traditionnelle.

ES 250

La ES 250 AWD d’entrée de gamme est équipée d’un moteur quatre cylindres de 2,5 litres associé à une boîte automatique à 8 rapports et au système de transmission intégrale Dynamic Torque de la marque, qui peut envoyer jusqu’à 50 % des 203 chevaux du moteur sur l’essieu arrière sur les routes glissantes.

Ce modèle est disponible en deux niveaux de finition, la Signature à 48 150 $ étant la ES la moins chère en 2024. Cette version comprend des caractéristiques telles que des jantes en alliage de 17 pouces, des sièges avant chauffants et ventilés, un toit ouvrant, un volant chauffant, une sellerie NuLuxe, des phares à DEL et le système d’info divertissement Lexus Interface qui est accessible via un écran de 8 pouces.

L’ensemble Premium (51 580 $) ajoute des réglages de mémoire pour la position de conduite, des essuie-glaces à détecteur de pluie, un écran d’info divertissement de 12,3 pouces, un socle de recharge sans fil, des rétroviseurs rabattables électriquement, un dégivreur de pare-brise et un système de stationnement autonome.

ES 350

La ES 350 bénéficie d’un moteur V6 de 3,5 litres qui transmet 302 chevaux aux roues avant via une transmission automatique à 8 rapports.

La ES 350 2024 d’entrée de gamme est la Premium à 51 850 $. Cette version comprend tous les éléments de la ES 250 Premium, à l’exception de la transmission intégrale.

L’étape suivante est l’ensemble Ultra-Luxe à 62 650 $, qui comprend des jantes en alliage de 18 pouces, des phares à triple DEL, un système audio haut de gamme Mark Levinson à 17 haut-parleurs, un affichage tête haute, un système de caméra à 360 degrés, un toit ouvrant panoramique, une sellerie en cuir semi-aniline, un couvercle de coffre motorisé et des réglages supplémentaires pour le siège du conducteur.

Les conducteurs qui souhaitent donner une allure plus dynamique à leur Lexus ES 2024 peuvent opter pour l’ensemble F SPORT DESIGN de 53 850 $ qui ajoute des éléments plus sportifs à la ES 350 Premium, comme un ensemble d’apparence F SPORT complet, un becquet arrière et des jantes en alliage noires de 19 pouces.

De même, l’ensemble F SPORT 2 (59 150 $) s’appuie sur le modèle F SPORT DESIGN en y ajoutant des éléments tirés de l’ensemble Ultra-Luxe, tels que l’affichage tête haute, les phares à trois DEL et la chaîne audio Mark Levinson. D’autres caractéristiques sont également incluses, comme l’éclairage avant adaptatif, les sièges F SPORT exclusifs revêtus de la sellerie F SPORT NuLuxe, un volant F SPORT chauffant, un combiné d’instruments numérique F SPORT, le contrôle actif du bruit et le système de suspension adaptative.

ES 300h

Ceux qui souhaitent que leur berline haut de gamme soit aussi économe en carburant que possible peuvent choisir la ES 300h, qui est la version hybride de la Lexus ES 2024. Sous le capot de ce modèle se trouve un système hybride traditionnel composé d’un moteur quatre cylindres à cycle Atkinson de 2,5 litres et de moteurs électriques qui se combinent pour fournir 215 chevaux aux roues avant et une consommation de carburant nominale de seulement 5,2 L/100 km sur l’autoroute.

La gamme ES 300h 2024 commence avec le modèle Premium à 53 850 $ qui offre exactement le même équipement que le modèle ES 350 Premium.

En choisissant l’ensemble Luxe à 60 500 $, vous bénéficierez d’autres équipements tels que des jantes de 18 pouces, des phares à triple DEL, le système d’éclairage adaptatif, un pare-soleil électrique pour la lunette arrière et du cuir semi-aniline.

L’ES 300h Ultra-Luxe à 64 650 $ bénéficie des mêmes caractéristiques que l’ES 350 Ultra- Luxe, à l’exception du toit ouvrant panoramique qui est remplacé par des pare-soleil dans les portes arrière.

Comme pour la ES 350, la ES 300h hybride est également proposée avec deux groupes F SPORT. La version d’entrée de gamme F SPORT DESIGN ajoute à la ES 300h Premium l’ensemble esthétique F SPORT et des jantes en alliage F SPORT de 19 pouces pour un prix de 55 700 $.

L’ensemble F SPORT 2 de 60 350 $ confère à la ES 300h tous les mêmes équipements que la ES 350 F SPORT 2.

En vente dès maintenant

Les premières unités de la Lexus ES 2024 ont déjà fait leur entrée chez les concessionnaires du constructeur au Canada.