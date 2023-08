La Kia EV9 2024 offrira une autonomie estimée à 483 km

Kia America a dévoilé les spécifications de son futur et attendu 2024 EV9, un VUS électrique à trois rangées qui promet d’élever le paysage automobile avec son mélange de style, de technologie et de performance.

Le 2024 EV9 est le premier VUS électrique à trois rangées de Kia, positionné dans un segment au-dessus avec des caractéristiques de VUS ultra-luxueux. En outre, il promet une recharge rapide, atteignant 10 à 80 % en moins de 25 minutes sur des chargeurs CC à grande vitesse. Disponible dans les versions Light, Wind, Land et GT-Line (versions américaines), les consommateurs auront le choix entre deux tailles de batterie et des configurations de traction arrière ou de traction intégrale à deux moteurs. La sortie de l’EV9 est prévue pour le quatrième trimestre 2023, et les réservations anticipées seront bientôt disponibles chez les concessionnaires participants.

La performance est au cœur de l’EV9. Basé sur la plateforme E-GMP, le VUS offre deux options de motorisation. Le modèle de base est doté d’une batterie de 76,1 kWh associée à un moteur de 160 kW pour les roues arrière. Pour ceux qui souhaitent plus de puissance et d’autonomie, une batterie optionnelle de 99,8 kWh est disponible soit dans une configuration à un seul moteur (201 ch) visant une autonomie de 483 kilomètres (300 miles) en mode tout électrique, soit dans une configuration AWD à deux moteurs, offrant 283 kW (379 ch) et un couple pouvant atteindre 700 Nm (516 lb.-ft.).

Visuellement, l’EV9 promet de faire tourner les têtes. L’extérieur présente un mélange triomphant de sophistication robuste, capturant l’essence d’un VUS phare. Des éléments de design uniques tels que la Digital Tiger Face, une réinterprétation de la calandre emblématique de Kia « Tiger Nose », et l’innovante Digital Pattern Lighting Grille rehaussent l’esthétique du VUS. De plus, l’intérieur est une incarnation du luxe moderne, inspiré par l’intérieur du Telluride, qui a fait couler beaucoup d’encre. Des matériaux de haute qualité, deux écrans de 12,3 pouces et des fonctions avancées contribuent à une expérience agréable et intuitive dans l’habitacle.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) rehaussent l’offre de sécurité de l’EV9. La nouvelle technologie AHDA (Advanced Highway Driving Assist), qui utilise le LiDAR, sera introduite, renforçant la suite complète de fonctions ADAS de Kia conçues pour améliorer la sécurité et la facilité de conduite.

L’engagement de Kia à rester à la pointe de la technologie est évident dans les caractéristiques de l’EV9. Le véhicule prendra en charge les mises à jour logicielles Over-the-Air, ce qui lui permettra de rester à la pointe de la technologie tout au long de son utilisation. Grâce au système ultramoderne Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), l’EV9 offre une intégration transparente avec Android Auto, Apple CarPlay et une pléthore de fonctionnalités numériques accessibles via le Kia Connect Store.

La révélation de l’EV9 renforce l’engagement de Kia à repousser les limites et à établir des références sur le marché des véhicules électriques. Alors que la révolution électrique s’accélère, la Kia EV9 2024 émerge comme un concurrent de premier plan, alliant design, performance et technologie dans un ensemble auquel il est difficile de résister.