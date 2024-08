La Jaguar de luxe ultime pourrait être lancée l’année prochaine

Jaguar serait en train de chasser Bentley

Le nouveau modèle sera doté d’une nouvelle plate-forme et d’une motorisation électrique

Nous ne savons pas vraiment ce que fait Jaguar. Nous ne sommes pas sûrs que l’entreprise le sache non plus, car les plans semblent changer tous les mois. Mais l’une des choses qu’elle tente de faire, c’est de monter en gamme. Il s’agit de capitaliser sur ses références en matière de luxe et de s’attaquer à des marques comme Aston Martin et Bentley. Son premier modèle, qui répond à cet objectif ambitieux, devrait être dévoilé prochainement.

Automotive News rapporte que le nouveau modèle, appelé Jaguar GT, fera ses débuts en 2025. Il bénéficiera d’une toute nouvelle plate-forme Jaguar, et le rapport indique que le nouvel EV sera la Jaguar la plus puissante de tous les temps. Ce qu’elle devra être pour concurrencer Bentley.

Un modèle conceptuel de la GT est attendu dans le courant de l’année.

La GT sera une berline, mais Jag devrait dévoiler deux nouveaux multisegments en 2026 et 2027, le premier étant de taille moyenne et le second de plus grande taille. Le PDG de la société a déclaré que les nouvelles plateformes permettraient à la marque de « retrouver son ADN ».

Jaguar cessera de construire ses modèles actuels cette année, mais il semblerait qu’elle dispose de suffisamment d’exemplaires en stock pour tenir jusqu’à l’arrivée des nouveaux modèles dans les magasins. Cela doit rendre les concessionnaires nerveux, car le public n’a encore vu aucun des nouveaux véhicules.

La marque fêtera son 90e anniversaire en 2025. Ce pourrait aussi être l’année la plus tumultueuse pour une entreprise qui a connu bien des hauts et des bas.