La Hyundai IONIQ 6 de 2023 est le VE le plus efficace au Canada

Elle est à égalité avec la Lucid Air.

Elle offre également l’une des plus grandes autonomies du pays, avec 581 km.

Nous parlons rarement d’autonomie lorsqu’il s’agit de moteurs à combustion interne. Nous évaluons plutôt la consommation moyenne de nos voitures ou de nos VUS, par exemple, à 10 L/100 km. Il en ira de même avec les VE, car nous nous rendrons bientôt compte qu’une « autonomie de 400 km » ne correspond pas à 14,9 kWh/100 km. Si vous mesurez déjà la valeur d’un VE de cette manière, sachez que la toute nouvelle Hyundai Ioniq 6 de 2023 est le nouveau VE le plus efficace vendu au Canada.

Elle n’est pas la seule, mais dans un monde où la plupart des gens ne peuvent pas se permettre des véhicules de plus de 150 000 $ comme la Lucid Air, l’autre nouveau VE le plus efficace, la Ioniq 6 est effectivement dans une classe à part, et nous l’aimons bien aussi.

La IONIQ 6 a été testée par RNCan et consomme seulement 13,7 kWh/100 km en ville, 16,2 kWh/100 km sur route et 14,9 kWh/100 km en cycle mixte, ce qui équivaut à 1,5 l/100 km en ville, 1,9 l/100 km sur route et un impressionnant 1,7 l/100 km en cycle mixte. La Lucid Air Pure affiche un résultat tout aussi remarquable de 14,9 kWh/100 km en cycle mixte.