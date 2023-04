La Hyundai IONIQ 5 N recevra des batteries plus denses en énergie

La sportive IONIQ 5 N pourra storer plus d’énergie dans une batterie de la même taille que l’unitée actuelle de 77,4 kWh.

Des sièges baquets spéciaux, un volant plus sportif et un essuie-glace arrière seront ajoutés.

L’IONIQ 5 N devrait avoir plus de puissance que la Kia EV6 GT.

Hyundai travaille sur une version plus puissante et plus dynamique de la IONIQ 5, qui sera le premier modèle électrifié de la gamme N du constructeur.

Ce modèle arrive à la fin de son cycle de développement, avec des tests bien avancés sur les circuits et les routes du monde entier.

Selon Top Gear, qui a conduit un prototype et s’est entretenu avec Albert Biermann, conseiller technique de Hyundai et anciennement patron de la division M de BMW, la nouvelle IONIQ 5 N offrira plus de puissance et à peine moins d’autonomie que le groupe motopropulseur classique à deux moteurs.

Hyundai affirme que cela sera possible grâce à l’utilisation de batteries de nouvelle génération qui offriront une plus grande densité de puissance que les unités actuelles, ce qui signifie qu’elles auront une plus grande capacité tout en ayant la même taille physique que la batterie actuelle de 77,4 kWh.

Les rumeurs indiquent également que la IONIQ 5 N développera environ 600 chevaux et 600 lb-pi de couple, ce qui signifie qu’elle sera nettement plus puissante que la Kia EV6 GT (576 chevaux et 564 lb-pi de couple), qui lui est étroitement liée.

En raison de ses performances, le modèle N sera équipé de sièges baquets avant uniques et d’un volant sport plus épais. En outre, le constructeur a confirmé l’ajout d’un essuie-glace arrière, un élément qui devrait bientôt faire son apparition sur les autres modèles IONIQ 5.

Bien que les spécifications officielles n’aient pas encore été révélées, M. Biermann affirme que l’autonomie de la IONIQ 5 N ne sera pas beaucoup plus faible que les 412 kilomètres indiqués par l’EPA pour la IONIQ 5 2022 à transmission intégrale, grâce aux nouvelles batteries.

Les prix seront annoncés dans les mois à venir, mais comme le modèle électrique N sera plus puissant que la Kia EV6 GT à 78 500 $, il est probable qu’il soit également plus cher.

Source : Top Gear (Youtube.com)