La hausse du poids des VÉ suscite des préoccupations de sécurité et environnementales

L’augmentation du poids à vide des véhicules électriques (VÉ) en raison des batteries lourdes et de l’électronique de pointe met en péril la sécurité et accroît les niveaux de pollution.

• L’augmentation du poids à vide des véhicules électriques (VÉ) en raison des exigences en matière de batteries menace plusieurs objectifs antérieurs.

• Les batteries lourdes et l’électronique de pointe contribuent aux préoccupations en matière de sécurité, les études indiquant des risques plus élevés de collision.

• Des préoccupations en matière de pollution surgissent alors que les VÉ plus lourds perdent des particules de caoutchouc et contribuent à une augmentation de l’impact environnemental.

Les progrès remarquables réalisés par les constructeurs automobiles dans la réduction du poids des véhicules au cours de la dernière décennie sont désormais contrebalancés par l’augmentation du poids des véhicules électriques (VÉ). Cette prise de poids pose des défis en matière de sécurité et de pollution, soulevant des inquiétudes quant à l’éco-responsabilité de ces véhicules et à leur impact sur l’environnement.

Les véhicules électriques contredisent la tendance à l’allègement que les constructeurs ont réalisée au fil du temps grâce à diverses innovations. L’introduction de batteries lourdes nécessaires afin d’offrir une autonomie de conduite prolongée est une contribution majeure à l’augmentation du poids des véhicules életriques. Seule la batterie dans des modèles comme le GMC Hummer EV pèse autant que le poids à vide total de certaines berlines compactes, annulant ainsi les avancées en matière d’allègement réalisées depuis la dernière décennie.

Un exemple saisissant est la transformation du Ford F-150 carrossé en aluminium, autrefois salué pour sa conception légère. La version en aluminium en 2015 affichait environ 700 livres en moins par rapport à son prédécesseur en acier en 2012. Cependant, le F-150 Lightning SuperCrew électrique dépasse désormais le poids de son prédécesseur en acier de près de 1 307 livres en raison des exigences liées à la batterie.

Bien que les moteurs électriques donnent l’impression que les véhicules électriques sont plus légers, le poids supplémentaire des batteries a des répercussions. Notamment, la masse supplémentaire est liée à des limitations en matière de sécurité. Des études ont montré qu’un poids supplémentaire de 1 000 livres peut augmenter le risque de décès en cas d’accident de près de 50 %, soulignant l’importance du poids du véhicule pour la sécurité des passagers et des autres utilisateurs de la route. De plus, les VÉ lourds contribuent à la pollution en perdant des particules de caoutchouc provenant des pneus, diminuant ainsi davantage les bénéfices environnementaux que ceux-ci confèrent.

Les experts suggèrent que réduire le poids des VÉ sera une tâche complexe par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. L’intégration de matériaux légers tels que l’aluminium et la fibre de carbone, déjà courante dans de nombreux VÉ, laisse moins de possibilités de réduction significative du poids. De plus, l’intégration de dispositifs de sécurité et d’électronique complexe ajoute encore au poids.

La solution à ces défis réside dans la conception et les matériaux des batteries. Les innovations en matière de chimie des batteries, d’emballage et de conception de l’enceinte peuvent considérablement réduire le poids total des VÉ. En explorant les cellules de phosphate de fer au lithium et les conceptions structurelles novatrices, les constructeurs pourraient réduire le poids tout en garantissant la sécurité et les performances. Cependant, réaliser des réductions significatives du poids des VÉ nécessitera des recherches approfondies, des essais rigoureux et une compréhension globale de l’interaction entre la conception, la sécurité et l’efficacité.