Malgré des cotes officielles inférieures, le Ford F-150 Lightning bat le Rivian R1T en termes d’autonomie et d’efficacité

Un F-150 Lightning Platinum a roulé 534 kilomètres sur une charge, ce qui est 51 kilomètres de plus que la cote de l’EPA

Le Rivian R1T n’a pu faire mieux que 520 kilomètres dans le même test

Le Ford est aussi plus écoénergétique que le Rivian, malgré ce qu’annonce l’EPA

Les chiffres officiels de l’autonomie des véhicules électriques ne correspondent pas toujours à l’autonomie observée dans le monde réel, ce qui peut conduire certains véhicules à être étonnamment efficaces sur la route.

C’est le cas du Ford F-150 Lightning puisqu’il a obtenu des résultats bien meilleurs que prévu lors d’un test réalisé par Edmunds.

En effet, le véhicule d’essai, un F-150 Lightning Platinum, dont l’autonomie était évaluée à 483 kilomètres par l’EPA, a été capable de parcourir 534 kilomètres sur une seule charge.

Cela s’explique par le fait que le Lightning est environ 11% plus efficace que ce que les mêmes chiffres de l’EPA laissent croire, avec une consommation d’énergie de 45,4 kWh par 100 miles (160 kilomètres) au lieu de la consommation annoncée de 51 kWh par 100 miles.

Là où les chiffres de l’EPA portent à confusion, c’est lorsqu’on compare le Lightning à d’autres camions électriques, notamment le Rivian R1T.

En effet, le pick-up Rivian est plus efficace que le Ford sur papier, avec une consommation annoncée de 48 kWh aux 100 miles et il devrait également avoir une plus grande autonomie, avec une annonce de 505 kilomètres.

Or, le Ford a battu le Rivian sur ces deux points lors des tests en conditions réelles, où le Rivian a également fait mieux que ses propres chiffres EPA.

Cela prouve que les tests officiels doivent être utilisés comme une ligne directrice plutôt que comme une garantie, car de nombreux facteurs peuvent influencer l’autonomie d’un véhicule électrique, comme le style de conduite, la météo, l’état des pneus et le niveau de trafic sur les routes.

Être plus efficace que le R1T n’est pas une barre très haute à franchir, cependant, puisque Edmunds indique que le camion électrique est le véhicule électrique le moins efficace qu’il n’ait jamais testé, ce qui fait que le Lightning n’est qu’avant-dernier.

Source : Edmunds