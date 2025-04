La Genesis GMR-001 fait ses débuts à l’échelle réelle : une entrée officielle en course d’endurance mondiale

Genesis fait officiellement son entrée dans le monde du sport automobile.

Le constructeur a levé le voile sur son tout premier prototype d’endurance à grande échelle, l’hypervoiture GMR-001, en marge du Salon international de l’auto de New York 2025.

La GMR-001 participera à la catégorie Le Mans Daytona hybrid (LMDh), ce qui la rend admissible aux championnats du monde d’endurance FIA (WEC) ainsi qu’à la série IMSA SportsCar. Genesis prévoit intégrer le WEC en 2026 et l’IMSA l’année suivante.

Ce dévoilement va bien au-delà d’un simple concept : il marque une stratégie à long terme pour Genesis, qui jusqu’à présent était absente du milieu des courses automobiles.

Du studio de design à la piste

L’hypervoiture GMR-001 a été conçue chez Genesis Design Europe, sous la direction de Luc Donckerwolke, chef de la création. Elle repose sur un châssis de course développé en collaboration avec ORECA Motorsport, un acteur de renom dans le domaine des prototypes. Bien que les spécifications techniques complètes — incluant la puissance exacte et le système hybride — n’aient pas encore été révélées, Genesis a confirmé que la voiture utilise un groupe motopropulseur hybride basé sur un moteur V8 biturbo.

La conception du véhicule s’inspire du langage stylistique « Élégance athlétique » de Genesis, que l’on retrouve sur ses véhicules de série. Ce langage se traduit ici par une silhouette sculptée et aérodynamique, avec des éléments distinctifs comme une ligne parabolique fluide et un soubassement plat pour optimiser la circulation de l’air. Des extracteurs d’air intégrés améliorent l’efficacité thermique — un facteur crucial en course d’endurance.

Un des éléments stylistiques marquants est la signature lumineuse à DEL à « deux lignes », à l’avant comme à l’arrière. Ce détail visuel renforce le lien entre la voiture de course et les modèles de production Genesis, tout en améliorant la visibilité nocturne sur piste.

Une livrée qui allie performance et culture

L’esthétique de la GMR-001 va bien au-delà d’une livrée de course classique. Sa teinte principale, orange Magma, symbolise à la fois l’énergie et la culture coréenne. Vers l’arrière, l’orange s’estompe vers un rouge plus profond, illustrant l’augmentation de la température du moteur et l’effet Doppler lié à la vitesse.

Des éléments graphiques inspirés de l’alphabet coréen Hangul sont intégrés à la livrée, notamment les consonnes stylisées du mot « Magma » (마그마) qui forment des motifs géométriques évoquant le logo de l’équipe. Une manière subtile, mais significative d’affirmer une identité nationale dans une discipline mondiale.

Les combinaisons des pilotes Genesis Magma Racing adoptent la même approche visuelle : signature à deux lignes, graphismes G-Matrix — un thème récurrent dans le design Genesis. L’objectif est de créer une connexion esthétique entre les pilotes et leur voiture.

Une équipe de pilotes chevronnés

Genesis ne s’aventure pas en course à l’aveugle. L’entreprise s’est adjoint les services d’André Lotterer, triple vainqueur des 24 Heures du Mans, et de Pipo Derani, quadruple gagnant des 12 Heures de Sebring. Tous deux contribueront au développement de la GMR-001 et prendront le volant lors des courses majeures.

Selon Lotterer, « ce projet dépasse le simple fait de mettre une voiture sur la piste. Chaque détail, jusqu’aux combinaisons, reflète une grande fierté. »

En amont de son entrée en LMDh, Genesis Magma Racing a déjà commencé à se faire les dents en compétition. L’équipe participe à la saison 2025 de l’European Le Mans Series (ELMS) dans la catégorie LMP2, en partenariat avec IDEC Sport. Le trio de pilotes — Jamie Chadwick (Royaume-Uni), Mathys Jaubert (France) et Daniel Juncadella (Espagne) — inclut deux membres du programme Genesis Trajectory, qui vise à former les futurs talents maison.

Pour leur toute première course, lors des 4 Heures de Barcelone, l’équipe a remporté la catégorie LMP2 — un début prometteur.

Pourquoi la course, et pourquoi maintenant ?

Genesis ne se lance pas dans la compétition uniquement pour la gloire. La GMR-001 servira aussi de laboratoire technologique pour la future sous-marque Genesis Magma, dédiée à la performance. La marque souhaite acquérir des connaissances pratiques sur la gestion thermique, les systèmes hybrides et l’aérodynamisme, qui influenceront ses futurs modèles de série.

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie globale du Hyundai Motor Group, déjà actif en Championnat du monde des rallyes (WRC). Genesis Magma Racing bénéficiera de cette expertise, tant sur le plan technique qu’organisationnel.

La GMR-001 sera exposée au Salon de l’auto de New York dès le 18 avril, au centre Jacob K. Javits. Même si elle ne prendra part aux compétitions qu’en 2026, le message est clair : ce n’est pas un simple exercice de style — c’est une voiture conçue pour courir.

La prochaine étape consiste à poursuivre le développement, effectuer des essais, et accumuler de l’expérience en ELMS avant les débuts en WEC et IMSA.