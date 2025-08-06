La Genesis G80 Électrifiée disparaît

Genesis retire sa berline électrique G80e de sa gamme. Une fois les dernières unités écoulées au Canada, elle ne fera plus partie de l’offre nord-américaine.

• Les ventes de la G80e ont toujours été assez limitées au Canada

• Le modèle affichait un prix de base de plus de 105 000 $

• L’autonomie annoncée était de 454 kilomètres par recharge

Genesis n’offre donc plus sa seule et unique berline électrique dans sa gamme. Dès que les derniers exemplaires seront vendus, la G80 Électrifiée sera retirée du catalogue nord-américain. Cette décision s’inscrit, sans grande surprise, dans la foulée de l’imposition de tarifs douaniers par l’administration Trump. Produite en Corée du Sud, son prix déjà élevé perdait davantage de compétitivité.

Au Canada, aucun tarif ne s’applique aux véhicules sud-coréens. Toutefois, considérant le faible volume de ventes depuis son arrivée en 2022, il n’est pas étonnant que la direction ait simplement décidé de retirer le modèle.

Une voiture pourtant intéressante

C’est donc une autre berline qui tombe au combat dans ce nouveau contexte de tarifs et d’incertitudes. La voiture n’était pourtant pas dénuée d’intérêt, puisqu’elle offrait une autonomie électrique de 454 kilomètres grâce à une batterie de 87,2 kWh, en plus d’une puissance de 365 chevaux.

Malheureusement, le manque de notoriété de la marque et son prix de plus de 100 000 $ ont tenu bien des acheteurs à distance. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un segment de niche où la concurrence allemande est féroce, avec des modèles comme la Mercedes-Benz EQE, la BMW i5 et, plus récemment, l’Audi A6 e-tron. Du côté des américaines, les Tesla Model S et Lucid Air ne sont certainement pas à négliger non plus.

Le GV90 à la place

Pour Genesis, le retrait de la G80e n’aura que peu d’impact sur ses ventes annuelles. Le constructeur mise toujours sur les modèles électriques GV60 et GV70, qui demeurent attrayants pour les consommateurs. À la suite du concept Neolun, il ne faut pas oublier que Genesis s’apprête à lancer son grand VUS électrique GV90, qui reposera sur la même plateforme que les Kia EV9 et Hyundai IONIQ 9.

Voici ce qu’a déclaré Genesis :

« Le client est au cœur de chacune de nos décisions, et nous restons flexibles afin de nous adapter à l’évolution constante des besoins des consommateurs et des conditions du marché », a affirmé Jarred Pellat, directeur principal des relations publiques de Genesis Amérique du Nord. « Si vous êtes à la recherche d’un modèle Genesis entièrement électrique, la marque se fera un plaisir de vous vendre le GV60 ou le GV70 Électrifié. »

Pas de chance pour les améliorations de 2026

Le retrait de la G80e survient alors même que le constructeur avait annoncé une mise à jour du modèle. Bien que cette évolution semblait destinée à notre marché, ce ne sera finalement pas le cas. En plus d’un restylage esthétique, le modèle devait offrir un empattement allongé de 5,1 pouces et une cabine presque entièrement redessinée. Pour le moment, rien n’indique que la Genesis G80 Électrifiée 2026 sera commercialisée au Canada.