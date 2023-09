Essai routier de la Genesis G80 électrifiée 2023 : audacieuse

La Genesis G80 électrifiée 2023 se détaille à partir de 105 000 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Design séduisant, cabine luxueuse, étonnamment peu énergivore.

Qualité de roulement perfectible, coussins de sièges arrière trop bas, prix surprenant.

Au moment d’écrire ces lignes, on retrouve très peu de berlines 100 % électriques sur le marché nord-américain, et encore moins de modèles de taille intermédiaire ou pleine grandeur. Toutefois, la Genesis G80 électrifiée 2023 figure sur cette courte liste.

Cette intermédiaire électrique est vendue aux côtés de la Genesis G80 à essence, et seul l’œil averti saura les distinguer sur la route. Les différences sont subtiles, mais la plus évidente, c’est la fausse grille de calandre de la G80 électrifiée, dissimulant bien la portière du port de recharge, alors que la prise d’air dans la partie inférieure du pare-chocs est plus étroite. À l’arrière, le pare-chocs de la version électrique n’est pas perforé de sorties d’échappement. Un jeu de jantes de 19 pouces uniques et quelques teintes de carrosserie exclusives complètement les distinctions.

La Genesis G80 électrifiée 2023 se mesure à la berline Mercedes-Benz EQE, la nouvelle BMW i5 tout juste dévoilée et, bien sûr, la Tesla Model S. On peut considérer la Volvo S90 Recharge, mais elle s’agit d’une hybride rechargeable, et non d’un modèle 100 % électrique.

La G80 électrifiée est équipée de deux moteurs électriques, un à l’avant et l’autre à l’arrière, disposant de la même puissance. Ensemble, ils produisant 365 chevaux et un couple de 516 livres-pied, alimentant les quatre roues afin d’être mieux outillée pour affronter nos hivers. Avec autant de couple disponible instantanément, la G80 électrifiée n’éprouve aucun problème à accélérer de 0 à 100 km/h en environ cinq secondes, et ce, malgré son poids de 2 285 kilogrammes.

Le bloc-batteries de 87,2 kWh procure une autonomie estimée à 454 kilomètres sur une pleine charge, alors que le système de 800 volts permet une vitesse de charge maximale de 350 kW sur une borne rapide compatible. Le chargeur intégré de niveaux 2 de 10,9 kW permet de renflouer la batterie en environ neuf heures.

Quant à l’efficacité énergétique, la Genesis G80 électrifiée 2023 affiche des cotes ville/route/mixte de 19,9 / 23,6 / 21,7 kWh/100 km. On se permet de meilleures cotes que celles de la EQE 350 4MATIC (24,2 kWh/100 km en conduite mixte), mais la Model S demeure un exemple d’efficacité (17,5 kWh/100 km en conduite mixte). Toutefois, lors de notre essai de la Genesis, nous avons observé une excellente moyenne de 17,9 kWh/100 km, prouvant qu’avec un peu d’écoconduite, on peut faire mieux que les cotes officielles.

Comme ses rivales directes, la G80 électrifiée démontre une touche de sportivité, mais elle est plus à l’aise lors des voyages routiers plus relaxes, enveloppant ses occupants dans du cuir somptueux et les isolant des bruits extérieurs pour une expérience sereine à bord. Toutefois, le confort de roulement n’est pas aussi feutré auquel on s’attend, pouvant représenter le plus grand défaut de la berline. La EQE absorbe mieux les imperfections de la route, grâce à sa suspension pneumatique, alors que la G80 se contente d’amortisseurs adaptatifs. Fait d’une importance, Genesis ne propose pas d’équivalente de performance aux Mercedes-AMG EQE et Tesla Model S Plaid.

À l’instar des autres produits de la marque, la Genesis G80 électrifiée 2023 présente un habitacle doté d’une finition très soignée, avec le design élégant des sièges en cuir nappa, la qualité de fabrication impeccable et la sensation solide des commandes. Le seul bémol esthétique dans notre berline à l’essai, avec son habitacle Vert foncé / Blanc glacier, c’est les boiseries véritables ressemblant plutôt à des comptoirs de cuisine en mélamine des années 90.

L’espace ne manque pas, à l’avant comme à l’arrière, bien que les sièges avant manquent de soutien malgré les 16 réglages électriques pour le conducteur et 12 pour le passager avant. Ces sièges sont toutefois chauffants et ventilés. Les occupants à l’arrière profiteront d’un grand dégagement pour les jambes, mais les assises sont basses, faisant en sorte qu’on voyage avec les genoux maladroitement élevés. Ou plus hauts que ce à quoi l’on s’attend, du moins. Le volume du coffre est limité à 305 litres à cause de la présence de la batterie, alors que le coffre de la G80 à essence propose un volume de 371 litres.

Outre les molettes de boîte de vitesses et du système multimédia qui devraient être inversées pour être plus pratiques, la disposition des commandes est ergonomique, avec des boutons physiques sur la planche de bord pour accéder rapidement aux fonctionnalités principales du système. Ce dernier propose également un écran tactile très large avec un affichage à haute résolution. La qualité sonore de la chaîne audio ambiophonique Lexicon avec ses 21 haut-parleurs est magnifique. La G80 électrifiée mise aussi sur des caractéristiques intéressantes comme des portes à fermeture adoucie, un pare-soleil de lunette arrière à commande électrique et des commandes de climatisation aux places arrière avec assises chauffantes, entre autres.

Une seule déclinaison est offerte, tout équipée, bien entendu, et elle se détaille à partir de 105 000 $ incluant les frais de transport et de préparation. C’est une stratégie audacieuse, puisque la EQE 350 4MATIC est disponible à partir de 89 195 $ et la EQE 500, 98 595 $. Entre-temps, la Model S affiche un prix de départ de 110 870 $ cette semaine. Apparemment, Genesis n’éprouve aucun complexe d’infériorité contre Benz et Tesla, et vendre sa berline à un prix moindre donnerait l’impression que la G80 électrifiée n’est pas concurrentielle. Bien sûr, Genesis propose également un service de conciergerie s’occupant de cueillir et rapporter la voiture pour les effectuer son entretien.

Stylisée, opulente et efficiente, la Genesis G80 électrifiée 2023 possède ce qu’il faut pour se frotter à la concurrence, et le nombre de rivales ne fera que croître avec le temps. Toutefois, elle présente quelques défauts plus ou moins importants qui ne gâchent néanmoins pas sa bonne première impression. Son prix est un peu élevé pour une marque de luxe encore jeune, mais à l’époque dans laquelle nous vivons, elle n’a pas besoin d’avoir été établie il y a plusieurs décennies afin d’acquérir cette aura de prestige et de désirabilité.