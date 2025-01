La gamme Volvo entièrement électrifiée brille au Salon de l’auto de Montréal 2025

Découvrez la gamme entièrement électrifiée de Volvo au Salon de l’auto de Montréal 2025

Volvo atteint des ventes mondiales record en 2024, reflétant son engagement envers l’électrification et la durabilité.

Les VUS EX30, EX40 et EX90 de 2025 redéfinissent le luxe écologique avec une autonomie et des performances impressionnantes.

La sécurité avancée et la durabilité restent au cœur de la gamme électrifiée de Volvo, mettant en valeur le design scandinave innovant.

Volvo Cars a atteint un nouveau record de ventes mondiales en 2024, avec 763 389 véhicules livrés, soit une augmentation notable de 8 % par rapport à 2023. La société a également connu une croissance significative au Canada, avec des ventes en hausse de 13 404 véhicules, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l’année précédente.

2025 Volvo EX30

Le Volvo EX30 est un VUS électrique compact aux performances impressionnantes et au design durable. Sa version à moteur unique de 268 chevaux offre une autonomie électrique de 420 km. Pour ceux qui recherchent des performances accrues, la variante à double moteur développe 422 ch et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Le 2025 EX30 prend en charge la charge rapide en courant continu, ce qui permet à la batterie de se recharger de 10 % à 80 % en 26,5 minutes environ.

Le Volvo EX30 2025 présente un intérieur minimaliste, mais fonctionnel, avec des matériaux durables et une technologie avancée. L’habitacle est conçu pour offrir une expérience confortable et connectée, avec des commandes intuitives et un système d’infodivertissement convivial. La sécurité reste la pierre angulaire de la philosophie de conception de Volvo, et le EX30 est équipé des derniers systèmes d’aide à la conduite pour garantir la tranquillité d’esprit. Son format compact et l’engagement de Volvo en matière de durabilité et de sécurité font de l’EX30 un choix intéressant pour les conducteurs soucieux de l’environnement.

2025 Volvo EX90

Le Volvo EX90 représente le summum de la gamme de véhicules électriques Volvo, avec une expérience de VUS luxueux et spacieux. Le EX90 est conçu pour offrir une autonomie et des performances exceptionnelles en tant que véhicule entièrement électrique. Selon le modèle et la finition, l’autonomie est estimée à 499 km et la puissance à 510 ch. L’EX90 2025 est doté de dispositifs de sécurité avancés, notamment de systèmes d’aide à la conduite à la pointe de la technologie.

L’intérieur de l’EX90 est conçu avec des matériaux durables de haute qualité, offrant un environnement serein et confortable à tous les occupants. Le VUS offre beaucoup d’espace, ce qui le rend adapté aux longs trajets et aux déplacements quotidiens. Avec son système d’infodivertissement sophistiqué et ses options de connectivité transparentes, le Volvo EX90 2025 veille à ce que les conducteurs et les passagers restent informés et divertis.

2025 Volvo EX40

Le Volvo EX40 2025 est un VUS entièrement électrique qui incarne la polyvalence et le design moderne. Avec une autonomie électrique allant jusqu’à 476 km pour la variante Single Motor Extended Range, les conducteurs peuvent entreprendre des trajets plus longs en toute confiance. La version à double moteur offre des performances accrues avec 402 ch, satisfaisant ceux qui recherchent une expérience de conduite plus dynamique. Les capacités de charge rapide permettent à l’EX40 de se recharger rapidement de 10 % à 80 %, ce qui ajoute à sa praticité pour un usage quotidien.

L’EX40 est doté d’un intérieur bien pensé qui met l’accent sur le confort et la durabilité. Des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe créent un environnement convivial, tandis que l’habitacle spacieux accueille facilement les passagers et le chargement. La réputation de Volvo en matière de sécurité est évidente dans le Volvo EX40 2025, qui est équipé d’une suite complète de fonctions d’aide à la conduite conçues pour protéger les occupants et renforcer la confiance au volant.

Volvo EC40 2025

Le Volvo EC40, anciennement C40 Recharge, est un crossover entièrement électrique qui allie un style audacieux à des performances efficaces. Il offre une autonomie électrique allant jusqu’à 480 km en configuration Single Motor Extended Range, tandis que la variante Twin Motor délivre 402 ch, pour une expérience de conduite dynamique et réactive. Grâce à ses capacités de charge rapide, l’EC40 peut se recharger de 10 % à 80 % en seulement 28 minutes.

L’intérieur de l’EC40 reflète l’engagement de Volvo en matière de développement durable et de design moderne. Utilisant des matériaux respectueux de l’environnement, l’habitacle offre aux occupants une atmosphère confortable et contemporaine. Les fonctions avancées d’infodivertissement et de connectivité engagent les conducteurs et les passagers, tandis que les systèmes de sécurité renommés de Volvo offrent la tranquillité d’esprit à chaque voyage. Le design élégant de la Volvo EC40 2025 ainsi que son autonomie électrique et ses performances pratiques en font une option attrayante.

Volvo XC60 2025

Le Volvo XC60 est un VUS compact de luxe qui allie un design élégant à des technologies et des performances de pointe. En 2024, il a été le modèle Volvo le plus vendu dans le monde, avec des ventes atteignant 230 853 unités, ce qui témoigne de son attrait généralisé. Le XC60 offre une gamme de groupes motopropulseurs, y compris des options hybrides rechargeables, pour répondre aux diverses préférences des clients. Le T8 PHEV peut parcourir jusqu’à 58 km sans carburant. Son groupe motopropulseur de 455 chevaux le catapulte à 100 km/h en seulement 4,8 secondes.

Son intérieur spacieux, conçu avec des matériaux de première qualité, assure le confort de tous les occupants, tandis que le tout dernier système d’infodivertissement garantit une connectivité et un divertissement sans faille. Comme nous le savons, la sécurité est primordiale. Le Volvo XC60 2025 est doté d’une suite complète de technologies d’aide à la conduite conçues pour prévenir les accidents et protéger les passagers.

Volvo XC90 2025

Le Volvo XC90 2025 continue d’asseoir sa réputation de référence sur le marché des VUS de luxe, en offrant un mélange harmonieux d’élégance, de performances et de technologies innovantes. Cette version rafraîchie présente des mises à jour subtiles, mais significatives qui améliorent l’esthétique et la fonctionnalité. L’extérieur présente un design raffiné, conservant l’élégance scandinave du XC90. À l’intérieur, Volvo a rehaussé l’expérience avec des matériaux de qualité supérieure et un confort amélioré, tandis qu’un système d’insonorisation mis à jour assure un environnement plus silencieux et plus serein dans l’habitacle.

Le Volvo XC90 2025 offre une gamme de groupes motopropulseurs efficaces et puissants, y compris des variantes hybrides légères et hybrides rechargeables. L’hybride rechargeable T8 Recharge offre une puissance impressionnante de 455 ch et une autonomie entièrement électrique de 53 km. La sécurité reste au premier plan de la philosophie de conception de Volvo, le XC90 étant équipé de systèmes d’aide à la conduite de pointe, tels que Pilot Assist et une technologie d’évitement des collisions actualisée.