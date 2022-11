La Ford Transit Trail est une Fourgonnette conçue pour les aventures hors-routes

Le Raptor pour la «Vanlife»?

Le Transit Trail reçoit notamment une plus grande garde au sol et des pneus tout terrains.

Le Ford Transit vient d’être amélioré en fonction de la «Vanlife». Le Transit Trail bénéficie d’une suspension surélevée, de pneus tout-terrain et d’un kit de remorquage lourd. Tout cela dans le but de créer un ensemble prêt à être monté par les pourvoyeurs et à vous faire voyager dans les terres.

Avec une hauteur de caisse plus élevée de 3,5 pouces, le Ford Transit Trail devient un véritable véhicule tout-terrain. Le V6 EcoBoost de 3,5 litres développe une puissance de 310 ch et un couple de 400 lb-pi, avec un système de transmission intégrale doté d’un mode terrain pour la boue et les ornières.

Ford a élargi la voie de 2,75 pouces, ce qui devrait améliorer la stabilité. Surtout si vous avez du matériel stocké sur le toit, ce qui sera probablement le cas avec le Transit Trail. Les pneus Goodyear Wrangler Workhorse de 30,5 pouces de haut ont une bande de roulement et un design tout-terrain pour améliorer la traction hors route du fourgon et sont montés sur des roues de 16 pouces avec une finition noire.

Il y a aussi un nouveau pare-chocs avant. Il est doté d’une plaque de protection qui permet de mieux se protéger lorsque vous conduisez sur des terrains inhospitaliers. La calandre noire est dotée de feux de position intégrés de style Raptor et d’un entourage de feux noirs, et Ford a installé des habillages de passage de roue très agressifs, ainsi que des doublures d’arceau avant et des marches pour les portes avant qui imitent les glissières de sécurité.

Cette version du Transit peut remorquer jusqu’à 6,500 livres. C’est plus qu’il n’en faut pour transporter un bateau, des quads, des motoneiges ou même une deuxième caravane lorsque vous vous aventurez dans les grands espaces. Le Transit Trail est proposé avec des variantes à toit moyen et à toit haut et comprend le Transit allongé qui offre aux acheteurs jusqu’à 487 pieds cubes d’espace de rangement.

Les campeurs mesurant jusqu’à 6 pied 5 pouces peuvent se tenir confortablement debout dans le modèle à toit surélevé, et le fourgon allongé permet à toute personne mesurant jusqu’à 14 pieds de s’étendre à plat sur le plancher.

Conçu pour les conversions en camping, le Trail comporte des zones marquées pour le perçage afin de vous permettre d’installer des armoires, des étagères et d’autres éléments nécessaires au camping. L’ensemble Upfitter ajoute le câblage et un panneau de fusibles pour les accessoires électriques tels que les lumières, les ventilateurs et autres accessoires indispensables.

Le Ford Transit Trail 2023 sera bientôt en vente, avec un PDSF à partir de 65 975 $.