La Fiat 500e tout électrique de 2024 arrivera en Amérique

Le lancement officiel de la nouvelle version de production de la Fiat 500e aura lieu lors de l’édition 2023 du LAAS.

Les ventes de Fiat souffrent depuis des années en Amérique du Nord.

Le tout nouveau véhicule électrique Fiat 500e de 2024, qui vient d’être présenté au Salon de l’auto de Los Angeles, marque le retour en quelque sorte de la marque italienne emblématique sur le sol nord-américain. C’est la meilleure chance pour Stellantis de faire revivre Fiat sur nos côtes.

Olivier François, PDG de Fiat et responsable mondial de Stellantis, est très enthousiaste à l’idée de cette nouvelle addition à la famille FIAT. Il affirme que la nouvelle 500e incarne l’engagement de la marque en matière de durabilité et de design italien.

« Depuis 1899, FIAT a joué un rôle dans le développement de la mobilité, non seulement en fournissant des véhicules aux masses, mais aussi en poursuivant une mission sociale et en surfant sur la vague de “ce qui va suivre” », a déclaré Olivier François, PDG de FIAT et Global CMO Stellantis. « Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes confrontés à une révolution mondiale, ce qui signifie que les clients recherchent plus qu’une simple voiture et nous avons l’intention de répondre à leurs besoins changeants. La nouvelle 500e est plus qu’une voiture, c’est un projet social pour nourrir l’appétit de l’Amérique pour le changement vers une mobilité durable. Nous voulons initier l’Amérique aux VE avec notre icône, la Fiat 500, parce que c’est la bonne chose à faire. Du point de vue de l’entreprise, nous devons ouvrir de nouvelles voies et ce sera un privilège pour notre nouvelle 500 de contribuer au changement. Sur le plan humain : c’est un engagement à emmener les clients dans l’avenir de la mobilité… encore une fois. »

Au Salon de l’auto de Los Angeles, Fiat a présenté trois versions uniques de la nouvelle 500e, Armani, Kartell et Bvlgari, afin de capturer l’esprit italien et le design, la mode et le luxe durables.

500 Giorgio Armani

Fiat et Armani se sont associés pour créer la Fiat 500e, une édition spéciale de l’emblématique Fiat 500 qui incarne le style et l’élégance de la maison de mode italienne. L’extérieur de la voiture présente un métal gravé au laser avec des détails en microchevrons et un effet bicolore, tandis que le logo « GA » figure sur le design des roues et personnalise le tissu de la capote.

L’intérieur est revêtu de cuir naturel pleine fleur certifié de Poltrona Frau de couleur « greyge » avec des bandes de laine de microchevrons. L’appliqué sinueux et sculptural du tableau de bord s’inspire de l’élégance et de la contemporanéité de la ligne Armani/Casa.

500 Kartell

La 500e de Fiat est une voiture unique en son genre qui adopte une approche originale de l’utilisation des matériaux. L’extérieur de la voiture présente un concept de « couleur monobloc », où différents types de matériaux sont interprétés dans la même couleur bleue Kartell. Les éléments les plus symboliques de l’extérieur comprennent des composants fabriqués à partir de polycarbonate recyclé.

L’intérieur de la voiture contraste fortement avec l’extérieur, offrant un environnement clair et lumineux. Tout comme les chaises de la dernière collection Kartell, l’intérieur comporte des plastiques textiles tactiles fabriqués à partir de polypropylène 100 % recyclé.

B.500 « MAI TROPPO

L’intérieur de cette Fiat 500e utilise les matériaux les plus fins, avec des finitions uniques qui rappellent les combinaisons vives et incomparables de couleurs et de motifs qui exaltent les origines romaines de Bvlgari. La Fiat 500e arbore une peinture nacrée de couleur safran, une teinte emblématique de Bvlgari inspirée de la bigarrure chromatique des couchers de soleil romains. Cet effet est renforcé par une nuance dans la peinture produite par une technique manuelle professionnelle. En plus de la peinture dorée, la Fiat 500e est dotée de bas de caisse latéraux et de moulures avant traités selon une technique de glaçage ; des roues spécialement conçues en forme d’étoile, symbole historique de Bvlgar. Les roues sont également dotées d’une laque noire avec une garniture dorée en marge. En conséquence, la Fiat 500e est un véhicule véritablement unique en son genre qui incarne le meilleur de l’héritage romain de Bvlgari.

L’intérieur présente des sièges en cuir sarcelle avec des détails dorés, des broderies de diva et des insertions de foulard. Une broche amovible avec des pierres semi-précieuses est montée au centre du volant, réalisée par les maîtres orfèvres de Bvlgari. L’intérieur est principalement décoré de pierres semi-précieuses : améthyste, topaze et citrine. Et d’ailleurs, “MAI TROPPO” signifie “jamais trop”.

La nouvelle 500e arrivera en Amérique du Nord au premier trimestre de 2024.