La dernière mise à jour par voie aérienne de Rivian inclut le mode « Kneel »

Le mode Kneel, ou agenouiller, abaisse les camions R1 à environ 10 pouces du sol.

La mise à jour logicielle par voie aérienne sera disponible pour les clients en novembre.

Dans la dernière mise à jour de Rivian, un mode « Kneel », où s’agenouiller, a été ajouté. Ce nouveau mode permet d’abaisser le véhicule de 1,4 pouce lorsqu’il est activé lorsqu’il est en mode de conduite Conserve ou All-Purpose et à la hauteur standard ou normale. L’abaissement prend généralement environ 5 secondes.

Si quelqu’un ouvre une porte avant la fin de l’abaissement complet, le processus s’interrompt. Une fois que tout le monde a quitté le véhicule et que les portes sont fermées, il reprend et reste en position abaissée jusqu’à ce que vous recommenciez à conduire. En quittant le stationnement, le véhicule passera automatiquement du mode « Kneel » à la hauteur de conduite standard dès qu’il atteindra une vitesse de 8 km/h.

Cette fonction n’est pas disponible lorsque certains modes de conduite sont utilisés, par exemple lorsque le véhicule est en mode hors route ou Remorquage. Dans ces situations, la modification de la hauteur de caisse pourrait être préjudiciable au véhicule ou à la charge remorquée. Le mode « Kneel » n’est pas non plus disponible en mode sport, car le véhicule est déjà réglé sur une hauteur de caisse basse.

Cette nouvelle mise à jour par voie aérienne offre plus de commodité et d’accessibilité aux propriétaires de Rivian. Ce nouveau mode est un ajout bienvenu pour ceux qui ont des difficultés à entrer et sortir de véhicules plus hauts. Il s’agit également d’une fonction utile lors du chargement de marchandises dans le véhicule. Avec le mode « Kneel », Rivian continue de montrer qu’il s’engage à satisfaire ses clients et à innover.