La crise du vol de voitures au Canada se chiffre en milliards de dollars : des voitures disparaissent toutes les six minutes

Le Canada est confronté à une crise du vol de véhicules d’une valeur d’un milliard de dollars, qui atteindra un nouveau sommet en 2022.

La CFLA appelle à une action nationale contre cette épidémie alimentée par le crime organisé.

Selon un récent rapport de l’Association canadienne de financement et de location (ACFL), l’épidémie de vol de véhicules au Canada a atteint un pic, provoquant une crise d’un milliard de dollars. En moyenne, un véhicule est volé toutes les six minutes, et le problème dépasse les limites de la ville ; en 2019, dix-sept autres régions métropolitaines ont signalé des taux de vol de véhicules par habitant supérieurs à ceux de Toronto, ce qui indique que le problème est très répandu.

Une augmentation inquiétante de 300 % des vols de véhicules a été enregistrée à Toronto depuis 2015, faisant de 2022 l’année la plus tristement célèbre pour les vols de voitures. Malgré l’adoption par le gouvernement fédéral, en 2010, de la loi sur la lutte contre le vol d’automobiles et les crimes contre les biens, qui permet à l’Agence des services frontaliers du Canada de retenir les biens soupçonnés d’être volés avant leur exportation, le rapport met en évidence la nécessité de mieux coordonner les efforts nationaux pour décourager ces crimes souvent violents.

Le rapport pointe du doigt le crime organisé au cœur de la crise du vol de véhicules au Canada, les profits tirés de ces activités soutenant le trafic de drogue, la contrebande d’armes à feu, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et même le terrorisme. Michael Rothe, président-directeur général de l’ALFC, a déclaré : « Le vol de véhicules au Canada augmente de façon exponentielle, le crime organisé devenant de plus en plus habile à maintenir son flux de revenus provenant des véhicules volés ».

Rothe a souligné le besoin urgent de programmes d’éducation du public sur la prévention du vol, de rétablir les équipes provinciales de lutte contre le vol de véhicules et de mettre en œuvre des protocoles pour signaler les véhicules financés exportés par le biais d’une usurpation d’identité. « Presque toutes les personnes à qui je parle ont une histoire de vol de véhicules, et notre dernier rapport le prouve. Nous devons de toute urgence élaborer des recommandations pour y remédier », a déclaré M. Rothe.

Compte tenu de la gravité du problème, le rapport de l’ALFC propose un large éventail de stratégies, y compris une collaboration à l’échelle nationale, pour lutter contre les taux croissants de vols de véhicules. La nécessité d’une attention immédiate et d’une action collective en réponse à cette crise d’un milliard de dollars est évidente.