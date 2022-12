La Chevrolet FNR-XE pourrait être offerte en Amérique du Nord

Le concept à été dévoilé le mois dernier en Chine.

Cette berline électrique pourrait remplacer la Malibu dans la gamme Chevrolet.

Le président de GM à dit que la réception du public dictera si ce modèle sera vendu en Amérique.

General Motors a été très actif dans le domaine des véhicules électriques au cours des deux dernières années, en dévoilant plusieurs nouveaux modèles et concepts.

Le dernier en date de ces futurs produits qui ont été montrés au public est le concept Chevrolet FNR-XE, une berline électrique à l’allure sportive.

Ce modèle a été dévoilé le mois dernier lors du China Tech Day de GM. La société a choisi de lancer ce modèle en Chine car les berlines y sont encore très populaires, contrairement à l’Amérique du Nord, où la Malibu est la seule berline restante de la gamme Chevrolet.

En parlant de la Malibu, ce nouveau véhicule électrique devrait remplacer l’ancienne berline en Chine et les récents développements laissent présager un résultat similaire en Amérique du Nord.

En effet, le président de General Motors, Mark Reuss, a déclaré que l’entreprise évaluera la réaction du public à ce modèle afin de déterminer s’il doit être vendu sur d’autres marchés dans le monde, y compris en Amérique du Nord.

Contrairement à de nombreux modèles vendus dans d’autres pays, l’importation de la version de production de la FNR-XE pourrait être relativement facile puisqu’elle partagera la même plateforme Ultium que la plupart des autres véhicules électriques de GM.

Si le constructeur décide d’introduire ce modèle en Amérique du Nord, il est toutefois peu probable que les premières unités soient livrées à leurs acheteurs avant 2025, puisque le lancement de la version chinoise n’est prévu qu’en 2024.

En outre, la production pourrait être assez limitée au début, car la quantité réduite de batteries Ultium signifie que General Motors donne la priorité à certains modèles sur les autres, principalement ceux qui peuvent générer plus de profits.

Étant donné que la popularité des berlines a diminué aux États-Unis et au Canada au profit des VUS et des camions au cours des deux dernières décennies, cela signifie que la FNR-XE pourrait être l’un des derniers véhicules à recevoir un approvisionnement stable en batteries au fur et à mesure de l’ouverture de nouvelles usines de fabrication de cellules sur le continent au cours du reste de la décennie.

Source : GM Authority