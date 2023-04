La BMW i7 M70 xDrive devient le VÉ BMW le plus puissant à ce jour

Cette version de la i7 peut générer jusqu’à 650 chevaux et 811 lb-pi de couple en mode Boost.

L’autonomie est légèrement inférieure à la xDrive60, avec un chiffre projeté de 472 kilomètres.

D’autres changements incluent des composants de suspension et de freins en plus de modifications esthétiques.

BMW a lancé une nouvelle version de la berline électrique phare i7 qui offre plus de puissance et de couple que n’importe quel autre modèle électrique BMW.

En appliquant le traitement M à la i7, BMW a créé la i7 M70 xDrive, le dernier modèle à rejoindre sa gamme.

Pour améliorer ses performances, le constructeur a équipé l’essieu arrière de la grande berline de son moteur électrique le plus puissant à ce jour, une nouvelle unité qui délivre 483 chevaux au lieu des 308 chevaux de la i7 xDrive60.

À l’avant, la M70 utilise le même moteur que les autres i7, ce qui explique que son essieu avant puisse recevoir jusqu’à 255 chevaux lorsque le conducteur appuie sur l’accélérateur.

Comme sur quelques autres modèles BMW, la puissance maximale du groupe motopropulseur n’est atteinte qu’en mode Boost, qui est activé en maintenant la palette de changement de vitesse gauche pendant l’accélération.

En parlant d’accélération, ces modifications permettent à la i7 M70 d’atteindre 60 mph (96 km/h) à partir de zéro en seulement 3,5 secondes malgré son poids de plus de 5 900 livres.

Afin de contrôler ces performances et cette masse, la nouvelle version de la i7 est équipée de renforts de châssis, d’une suspension pneumatique adaptative spécialement réglée et de freins plus grands serrés par des étriers à quatre pistons à l’avant.

Des pneus haute performance sont proposés en option avec des jantes de 20 pouces qui peuvent remplacer les 21 pouces de série, et la i7 utilise de nombreuses technologies avancées pour améliorer la tenue de route sans compromettre le confort des occupants, comme le contrôle actif du roulis.

Tout cela se traduit nécessairement par une réduction de l’autonomie annoncée de la voiture, mais pas autant qu’on aurait pu s’y attendre. En effet, la i7 M70 xDrive peut parcourir jusqu’à 472 kilomètres avec une charge complète de la batterie de 101,7 kW qu’elle partage avec la version xDrive60.

BMW indique que la i7 M70 peut se charger à des taux allant jusqu’à 195 kW sur des stations de charge rapide DC compatibles, ce qui signifie que les conducteurs peuvent s’attendre à passer de 10 à 80% d’état de charge en environ 34 minutes.

Pour ceux qui veulent maximiser l’efficacité, la société a ajouté un nouveau mode de conduite appelé « Max Range » qui désactive le système de climatisation, les sièges chauffants et ventilés, ainsi que le volant chauffant, en plus de limiter la vitesse maximale de la i7 à seulement 90 km/h.

D’un point de vue esthétique, la i7 M70 xDrive ne diffère pas énormément des autres modèles i7, mais elle présente quelques caractéristiques uniques qui lui confèrent un caractère plus dynamique.

Par exemple, les jupes latérales M, les rétroviseurs extérieurs noirs M, les garnitures Shadowline brillantes, les détails M uniques dans le système d’info divertissement modifié, les combinaisons exclusives de peinture bicolore et une multitude de logos M sont inclus dans chaque i7 M70.

Les conducteurs qui souhaitent que leur berline performante de luxe se démarque encore plus peuvent choisir l’ensemble M Performance Professional en option, qui ajoute un entourage de calandre éclairé, un aileron arrière noir et une incrustation noire entre les feux arrière.

À l’intérieur, la version M de la i7 est également équipée d’un volant plus sportif, d’une sellerie noire et grise et de seuils de porte M éclairés.

Alors que cette nouvelle version de son vaisseau amiral électrique devrait arriver sur le marché dans quelques mois seulement, BMW n’a pas encore annoncé son prix. À en juger par les performances et le luxe de la M70, son prix de départ pourrait être nettement plus élevé que les 160 000 dollars commandés par la i7 xDrive60.