La Bentley Blower ressuscitée : Un classique moderne par The Little Car Company

Recréation à 85 % de l’échelle de l’emblématique Bentley de 1929, propulsée électriquement pour les environnements urbains modernes.

Les détails fabriqués à la main reflètent l’original ; le système 48V offre une vitesse de pointe de 45 mph et une autonomie de 65 miles.

Première mondiale à la Monterey Car Week ; la production des 99 modèles de la première édition débutera en 2024.

Bentley Motors, en collaboration avec The Little Car Company, a fait un grand pas en arrière vers l’âge d’or de l’automobile. Ensemble, ils ont réintroduit un grand classique, la Bentley 4½ litres Supercharged de 1929, mais avec un petit quelque chose en plus.

Baptisée « Blower Jnr », cette recréation à l’échelle 85 % de l’emblématique Team Car n° 2 est prête à devenir la voiture urbaine du futur. Elle se targue d’être entièrement homologuée au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis. Ce chef-d’œuvre à échelle réduite intègre un système électrique de 48 V abritant un moteur de 15 kW, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe impressionnante de 45 mph au Royaume-Uni et dans l’UE, et de 25 mph aux États-Unis en raison des restrictions législatives.

Cette merveille électrique ne fait aucun compromis sur l’esthétique ou la fonctionnalité. Chaque Blower Jnr est méticuleusement fabriqué à la main à partir de matériaux authentiques pour reproduire l’original, avec un port de charge dissimulé dans le boîtier du « supercharger ». Les 99 premières unités, appelées « Première édition », arboreront des couleurs assorties à la voiture d’équipe n° 2, accentuées par des drapeaux de l’Union et des détails distinctifs.

À l’intérieur, le véhicule adopte une configuration de 1+1 places, capable d’accueillir deux adultes. La position de conduite centrale réglable permet au conducteur de se sentir en pleine possession de ses moyens, tandis que le passager profite d’un voyage confortable sur la banquette arrière. Un sac de week-end sur mesure, parfaitement adapté à un réservoir de carburant verrouillable de taille réduite, complète le design de la voiture, alliant à la fois forme et fonction.

L’extérieur n’est pas le seul à rendre hommage à son prédécesseur, l’intérieur est lui aussi un clin d’œil au passé. Le tableau de bord, fabriqué en Engine Turned Aluminium, comporte un sélecteur de mode de conduite qui rappelle la pompe à essence et un levier qui fait écho à la commande d’avance à l’allumage de la Blower d’origine. Pour répondre aux besoins du conducteur moderne, un point de chargement USB et un écran double fonction servant d’écran de navigation par satellite et de caméra de recul ont été parfaitement intégrés.

Les visiteurs du Monterey Car Week vont être gâtés, car le Blower Jnr va faire ses grands débuts devant un public exclusif de 100 VIP.