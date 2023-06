Koenigsegg Regera reprend à Rimac le record du 0-400-0 km/h

La Koenigsegg Regera reprend le record du 0-400-0 km/h à la Rimac Nevera.

Le record vérifié par RACELOGIC met en évidence la vitesse et les capacités de freinage inébranlables de la Regera.

L’exploit de la Regera, vieille de dix ans, est attribué à des pneus améliorés et à une piste plus lisse.

La Regera de Koenigsegg, dont le nom est synonyme de franchissement de barrières dans le monde de l’automobile, a une fois de plus dépassé ses propres records. Elle a récemment pulvérisé le 0-400-0 km/h et le 0-250-0 mph, avec des temps respectifs de 28,81 secondes et 29,60 secondes.

Ces résultats réaffirment les performances de la Regera qui, au fil des ans, s’est distinguée par de nombreux records d’accélération, de vitesse, de freinage et de tours de piste, tant sur route que sur circuit. Le nouvel exploit de la Regera est une étape supplémentaire par rapport au record 2019 du 0-400-0 km/h de 31,49 secondes, qui avait lui-même battu le record 2017 du 0-400-0 km/h établi par l’Agera RS de Koenigsegg à 33,29 secondes.

Les données du record ont été vérifiées par RACELOGIC. La Regera a réalisé le 0-400 km/h en 20,68 secondes, puis a freiné jusqu’à l’arrêt en seulement 8,13 secondes. De même, elle a atteint 250 mph en 21,35 secondes et a décéléré pour revenir à zéro en 8,25 secondes.

Détrôner le Speedster électrique

Les récentes performances record de la Koenigsegg Regera prennent encore plus d’importance lorsqu’on les compare à celles de la Rimac Nevera, la précédente détentrice du record. Le record 0-400-0 km/h est considéré comme le critère ultime des performances en ligne droite d’une hypercar, évaluant l’accélération, l’aérodynamisme, la vitesse de pointe et la capacité de freinage.

La Nevera s’est fait un nom dans cet espace hautement compétitif avec un formidable temps record de 29,93 secondes, faisant d’elle la championne incontestée des hypercars. Cependant, ce règne n’allait pas durer longtemps.

La Regera, dans sa quête incessante de vitesse, a réussi à dépasser le record de la Nevera par une marge substantielle. Ses dernières performances soulignent la domination durable de la voiture dans le domaine des hypercars et continuent de repousser les limites du possible en matière d’ingénierie automobile.

Titan intemporel : comment la Regera continue de dominer dix ans plus tard

Conçue il y a dix ans, la Regera continue de régner en maître dans le paysage automobile extrêmement compétitif. Une question se pose : comment une voiture conçue il y a dix ans a-t-elle pu améliorer ses performances aujourd’hui ? La réponse réside dans la combinaison de pneus Michelin Cup2R améliorés et d’une piste plus lisse, qui n’étaient pas disponibles lors des précédents records.

Le nom suédois « Regera », qui signifie « régner », résume bien l’esprit de ce titan de l’automobile. Avec ce nouveau record, la Koenigsegg Regera étend son règne sur le royaume de l’automobile, prouvant qu’elle peut encore dominer le domaine, même longtemps après l’arrêt de sa chaîne de production. Cet exploit n’est pas seulement un témoignage de l’ingénierie intemporelle de la Regera, mais aussi une célébration de ses prouesses durables.