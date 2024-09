Kia veut encore abaisser le prix de ses VÉ

Il serait étonnant que le constructeur revienne dans le segment des microvoitures en Amérique du Nord.

La possibilité de retrouver une berline inspirée de l’ancienne Stinger est une excellent nouvelle.

Le constructeur Kia a récemment procédé au lancement mondial de son multisegment urbain, l’EV3. Ce dernier, qui devrait s’amener en sol nord-américain, quelque part en 2026 et il y a fort à parier que l’engouement du public sera au rendez-vous. En plus d’être joli, le petit frère de l’EV9 sera classé dans la catégorie des VÉ plus abordables, si un peu plus de 40 000 $ (en dollars canadiens) peut encore être considéré comme atteignable en 2024.

Toutefois, Kia n’entend pas s’arrêter là, comme l’a découvert la publication britannique Autocar à l’occasion de ce lancement mondial en sol coréen. Kia détient déjà les appellations EV1 à EV9 et il est clair qu’un plus petit EV2 viendra se glisser sous ce très attendu EV3 en 2026. Est-ce que l’EV2 sera exclu de la gamme nord-américaine? C’est possible, mais il serait étonnant qu’un très petit EV1 traverse nos frontières, le format microvoiture qui n’a pas vraiment séduit le public d’ici au cours des années 2000 et 2010.

Mais, le simple fait que le constructeur songe déjà à abaisser le prix d’entrée de sa gamme de VÉ est une bonne nouvelle pour les consommateurs aux quatre coins du globe, du moins ceux et celles qui aspirent à ce type de motorisation.

Le prix de cette future microvoiture 100 % électrique (EV1) pourrait glisser sous le cap psychologique des 20 000 €, soit un peu plus de 30 000 $ au taux d’échange actuel. Le président de Kia, M. Ho-sung Song, a toutefois indiqué que les défis rencontrés pour réussir à commercialiser une voiture électrique urbaine à un prix aussi bas force les constructeurs automobiles à repousser à plus tard. Il faudra donc se montrer patient avant d’avoir droit à des options plus accessibles dans le créneau électrique.

À l’autre bout du spectre, Kia étudie actuellement la possibilité de ramener une voiture phare au sein de son alignement, quelque chose en ligne avec ce que la défunte Stinger offrait en matière de performances.

Avec la flexibilité de la plateforme globale du groupe Hyundai, celle qu’on surnomme E-GMP (pour Electric Global Modular Plaform), le géant de l’automobile coréenne a tout ce qu’il faut pour développer une future berline de haute performance. Si on se fie au potentiel du Hyundai Ioniq 5 N ou même à l’actuel Kia EV6 GT, le développement de ce porte-étendard à venir ne serait qu’une formalité… ou presque.

Finalement, le président de Kia a également tenu à ajouter que la majorité des investissements du constructeur étaient réservés à l’automobile électrique, contre un pourcentage plus faible pour l’automobile hybride qui connaît un regain depuis quelques mois.