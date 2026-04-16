Le prochain VUS de performance d’Audi combinerait la technologie VEHR de la RS 5 au Q5, créant le tout premier RS Q5

Le premier prototype aperçu de l’Audi RS Q5 laisse entrevoir un Q5 à carrosserie RS et aux performances électrifiées

Audi a été surprise en train d’essayer ce qui semble être le tout premier prototype du RS Q5.

La mécanique hybride rechargeable de la RS 5 pourrait permettre au VUS d’afficher une puissance avoisinant les 630 ch.

Les caractéristiques définitives, l’incidence sur le volume utilitaire, les prix et le calendrier de lancement demeurent à confirmer.

Audi semble aller de l’avant avec son premier Q5 portant l’écusson RS, en utilisant un prototype de développement précoce qui laisse présager un mandat beaucoup plus sérieux en matière de performances que l’actuel SQ5. Jusqu’à présent, les Q5 et Q7 à essence n’avaient jamais été relevés d’une sauce RS. Au fil des ans, Audi a toutefois proposé les RS Q3 et RS Q8.

De récentes photos d’espionnage montrent un véhicule d’essai camouflé doté d’élargisseurs d’ailes et d’une posture visiblement plus large, ce qui laisse croire qu’Audi Sport met au point une version plus puissante du Q5 de troisième génération lancé en 2024. Cela signifierait que le SQ5 ne serait plus le modèle de pointe.

La carrosserie du mulet demeure proche de celle du SQ5, mais les ailes élargies constituent un indice clé. Cela indique généralement des changements à la largeur des voies, au calibrage de la suspension, au montage des roues et des pneus, ainsi qu’aux besoins de refroidissement. Sur un véhicule de ce segment, ces révisions indiquent qu’Audi prévoit s’attaquer au BMW X3 M et au Mercedes-AMG GLC 63 dans la catégorie des petits VUS ultra-performants. Bref, le RS Q5 donnerait à Audi une réponse directe dans un segment où la marque n’a jusqu’ici jamais proposé de véritable concurrent RS.

L’indice le plus fort en matière de propulsion est qu’Audi pourrait transposer dans ce VUS le nouveau système hybride rechargeable de la RS 5. La plus récente RS 5 utilise un V6 biturbo de 2,9 L jumelé à un moteur électrique intégré à une boîte de vitesses électrifiée à huit rapports, pour une puissance combinée de 630 ch et un couple de 608 lb-pi. Cette architecture introduit également un nouveau pont arrière avec capacité de vectorisation du couple.

Il reste à confirmer si le RS Q5 atteindra la même puissance. L’intégration demeure la principale question, bien que le Q5 et l’A5 partagent tous deux la structure Premium Platform Combustion (PPC) du groupe. Un système hybride rechargeable dans un VUS de luxe compact doit composer avec l’emplacement de la batterie, le volume de chargement, le refroidissement et le contrôle du poids, un peu comme AMG l’a fait avec le GLC 63 S E Performance.

À bord, le modèle probable est le nouvel habitacle des Q5/SQ5. Audi a déjà déployé un écran d’instrumentation numérique de 11,9 pouces et un écran tactile central de 14,5 pouces dans la nouvelle famille Q5, et une version RS ajouterait probablement des pages de performance dédiées, des graphiques propres au modèle et des données de conduite configurables. Un écran passager fait également partie de l’ensemble d’écrans offerts sur cette plateforme.

La question de savoir s’il sera ou non proposé en Amérique du Nord est tout à fait légitime. N’oublions pas que le Canada est l’un des marchés les plus solides au monde pour les modèles de performance haut de gamme de BMW M, par exemple. Nous apprécions aussi beaucoup nos versions Audi « S » et « RS ». S’il est produit, nous croyons qu’il viendra.

Source: Autoblog