Kia lance le VUS électrique compact EV3 avec 600 km d’autonomie

Le VUS compact EV3 de Kia met la technologie électrique avancée à la portée d’un plus large public

L’EV3 offre jusqu’à 600 km d’autonomie, un freinage régénératif avancé et des capacités de charge rapide pour une expérience de conduite améliorée.

La conception aérodynamique et le système innovant de gestion thermique optimisent l’efficacité et les performances dans diverses conditions météorologiques.

Le système de chargement du véhicule à la charge et le guide de l’autonomie offrent une utilité pratique et aident à maximiser l’autonomie.

Kia a lancé l’EV3, un nouveau VUS compact tout électrique conçu pour rendre la mobilité durable plus accessible. Le véhicule dispose d’une autonomie de 600 km (WLTP) et intègre plusieurs technologies innovantes visant à améliorer l’expérience de conduite et l’efficacité.

L’EV3 est équipé des systèmes i-Pedal 3.0 et Smart Regenerative 3.0 mis à jour par Kia, qui offrent des capacités améliorées de conduite sur une seule pédale. La technologie i-Pedal 3.0 permet aux conducteurs d’utiliser une seule pédale dans tous les modes de freinage régénératif et mémorise le niveau précédemment sélectionné lorsque le véhicule est éteint.

Le Smart Regenerative System 3.0 de Kia, une première dans l’industrie, intègre la technologie de conduite autonome au freinage régénératif. Le système utilise des capteurs et des informations de navigation pour ajuster automatiquement la vitesse du véhicule dans différentes situations de conduite, notamment à l’approche d’un virage, d’un changement de limitation de vitesse ou d’un rond-point.

L’EV3 est équipé d’une batterie de 81,4 kWh qui, selon Kia, offre la plus grande capacité de sa catégorie. Le véhicule peut se recharger de 10 à 80 % en 31 minutes dans des conditions optimales grâce à la technologie de charge rapide.

L’efficacité aérodynamique a été au cœur de la conception de l’EV3, avec un coefficient de traînée de 0,26. Ce résultat a été obtenu grâce à diverses caractéristiques, notamment l’optimisation de la forme des roues, l’amélioration des feux arrière et l’amélioration des panneaux de soubassement.

Pour aider les conducteurs à maximiser l’autonomie, l’EV3 comprend un « Driving Range Guide » (guide d’autonomie) dans le tableau de bord. Cette fonction affiche l’autonomie maximale et minimale réalisable en fonction du style de conduite et fournit un retour d’information en temps réel sur l’efficacité.

Le véhicule intègre également un nouveau système de gestion thermique qui, selon Kia, est le premier du genre. Ce système recycle la chaleur perdue du véhicule et de l’air extérieur pour optimiser l’efficacité, en particulier par temps froid.

Kia a intégré à l’EV3 une capacité de charge du véhicule à la charge (V2L) qui permet à la voiture d’alimenter des appareils externes. Cette fonction a pour but d’améliorer l’utilité du véhicule dans divers scénarios, du camping aux besoins d’alimentation d’urgence.

La commercialisation de l’EV3 a été confirmée au Canada, mais les variantes spécifiques du modèle et les dates de disponibilité n’ont pas encore été annoncées. Kia prévoit d’introduire des versions à traction intégrale et GT de l’EV3 en plus des modèles actuels à deux roues motrices.

L’introduction de l’EV3 s’inscrit dans la stratégie plus large de Kia visant à élargir sa gamme de véhicules électriques et à promouvoir les options de transport durable.