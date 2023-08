Kia présentera sa gamme électrique à Monterey avec le SUV EV9 et une édition limitée de la EV6

Kia présente le SUV EV9 à trois rangées et l’édition limitée exclusive EV6 à l’événement The Quail.

L’EV9 fait figure de pionnier dans la stratégie mondiale de Kia et a été reconnu par l’ensemble de l’industrie.

La série limitée EV6 « choix du designer » présentera des éléments de design uniques, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

Kia se prépare à une présence électrisante au Monterey Car Week de cette année, en occupant le devant de la scène au Quail, un rassemblement de sports mécaniques. Le constructeur sud-coréen présentera son tout nouveau SUV EV9 à trois rangées de sièges ainsi qu’une édition limitée exclusive de l’EV6.

Steven Center, COO et EVP de Kia America, a souligné l’importance de cette présentation. Il a déclaré : « Après la présentation en grande pompe de l’EV6 GT l’année dernière à The Quail, Kia est de retour avec le SUV EV9. Ce véhicule incarne l’héritage de Kia dans la fabrication de SUV de haut niveau, associé à notre profonde expertise dans l’évolution des véhicules électriques. » Il a ajouté que la participation de Kia à un événement aussi important souligne son engagement à innover sans relâche dans le secteur automobile.

L’EV9 est bien plus qu’un modèle de plus dans la gamme Kia. En tant que SUV EV à trois rangées pionnier de la marque, il est le porte-flambeau de la stratégie mondiale Plan S de Kia. Il établit également une nouvelle référence, non seulement pour la marque mais aussi pour l’industrie, compte tenu de sa stature de pionnier. Pendant ce temps, l’EV6 primée continue de jouir de son succès, s’attirant les louanges des clients et des principaux médias automobiles.

Parallèlement au thème de la Caille, centré sur le design, Kia s’apprête à lancer une édition de l’EV6 « choix du designer ». Cette série limitée à seulement 1 000 exemplaires présente des teintes intérieures et extérieures distinctes. Toutefois, les détails spécifiques et la révélation complète du véhicule seront réservés pour une annonce en grande pompe lors de l’événement.

Il convient également de noter que ce n’est pas la première fois que Kia se rend à The Quail. L’année dernière, le constructeur a dévoilé la robuste EV6 GT de 576 chevaux au milieu d’une flotte de supercars internationales lors du Monterey Car Week. Cette initiative a notamment permis à Kia de consolider sa position parmi l’élite des géants de l’automobile de haute performance. Avec cette nouvelle participation, Kia semble prêt à renforcer sa réputation en tant qu’acteur majeur dans le domaine des véhicules électriques.