Kia présente son VUS EV9 à la fine pointe de la technologie au salon international de l’auto de New York

Kia vient de dévoiler son VUS 2024 EV9 entièrement électrique, qu’il présentera en Amérique du Nord lors du Salon international de l’automobile de New York 2023. En tant que premier VUS à trois rangées de Kia et modèle phare de leur stratégie mondiale Plan S, le EV9 devient rapidement un leader dans son segment et un symbole de l’engagement de l’industrie automobile en faveur de l’électrification.

Des caractéristiques telles qu’un volume intérieur généreux, une capacité de remorquage et une dynamique de véhicule intuitive sont soutenues par des capacités de charge rapide et un intérieur richement décoré, incarnant la philosophie de design « Opposites United » de Kia qui unit des éléments naturels à des caractéristiques modernes. Le Kia EV9 ouvre la voie à une gamme électrifiée de Kia en tant que leader de la mobilité, offrant une valeur élevée et une orientation innovante vers le consommateur, ce qui en fait un leader parmi les VUS à l’ère des véhicules électriques.

Le design

Le Kia EV9 entièrement électrique est le VUS phare de Kia, avec sa posture musclée et ses lignes de caractère dynamiques incarnant une typologie à la fois robuste et sophistiquée. Avec une longueur pouvant atteindre 5 014 mm pour une largeur de 1 979 mm et une hauteur pouvant atteindre 1 781 mm, l’EV9 est légèrement plus long que le VUS Telluride et offre un espace de chargement de 572 litres lorsque les trois rangées sont relevées et de 2 319 L lorsque les deux sièges arrière sont rabattus.

Le design triangulaire caissonné du VUS tout électrique accentue les courts porte-à-faux et le long empattement, ce qui se traduit par une apparence avant audacieuse soulignée par des phares LED élancés de part et d’autre de la calandre Kia « Tiger Nose » actualisée. Les poignées de porte affleurantes à déploiement automatique et la calandre à éclairage numérique animé Star Map LED que le conducteur peut personnaliser complètent ce VUS moderne, disponible en options de peinture brillante ou de finition mate d’usine.

Intérieur

L’intérieur du Le Kia EV9 2024 est aussi moderne que possible, combinant des matériaux innovants avec une approche post-industrielle de l’artisanat. La signature « Opposites United » offre diverses caractéristiques, y compris des surfaces de sièges en polyuréthane sans cuir, des intérieurs sans BTX, et des tissus et tapis partiellement recyclés.

Le réductionnisme est au cœur de la conception de l’habitacle, avec des commutateurs haptiques cachés jusqu’à l’éclairage pour l’Infodivertissement et une console centrale à deux niveaux pour augmenter les options de rangement. Le conducteur peut profiter en option d’un rétroviseur à affichage complet, d’un affichage tête haute, d’un système audio Meridian Premium avec 14 haut-parleurs et 708 watts de puissance audio, et d’un éclairage LED sur le volant qui illumine le logo Kia.

Avec des sièges de classe exécutive dans les trois rangées et un « mode détente » offrant des options de chauffage et de refroidissement ainsi que plusieurs prises de courant dans l’habitacle, l’EV9 est entièrement équipé pour rendre chaque trajet aussi confortable que possible.

Jusqu’à 379 ch

Les options du groupe motopropulseur de le Kia EV9 2024 sont conçues pour être performantes, avec la technologie de batterie de quatrième génération et deux options de groupe motopropulseur. La batterie de série de 76,1 kWh et le moteur de 160 kW (215 ch) entraînent les roues arrière. En comparaison, la batterie optionnelle de 99,8 kWh offre jusqu’à 483 km d’autonomie en mode tout électrique dans une configuration à un seul moteur ou une traction intégrale à double moteur de 283 kW (379 ch) à vecteur de couple avec 516 lb-pi de couple. L’EV9 est également dotée de capacités de charge rapide – jusqu’à 230 kW pour la charge en courant continu et 11 kW pour la charge de niveau 2 – et de quatre modes de conduite distincts en série : Eco, Normal, Sport et My Mode.

Le Kia EV9 n’est pas encore disponible à l’achat, avec une date de vente prévue pour le quatrième trimestre 2023. En revanche, elle devrait être assemblée à West Point, en Géorgie, à partir de 2024.