Kia lance une édition limitée de l’EV6 pour commémorer son titre de véhicule utilitaire Nord-Américain de l’année

Cette version offre une peinture vert forêt et une sellerie beige désert.

Cette édition sera limitée à seulement 1000 exemplaires aux États-Unis.

Le multisegment électrique Kia EV6 a été nommé Véhicule Utilitaire Nord-Américain de l’Année en 2023 et le constructeur a décidé de célébrer cela avec une édition limitée.

Dévoilé plus tôt aujourd’hui dans le cadre des événements organisés lors de la Monterey Car Week, le EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition sera proposé aux États-Unis dans le courant de l’année.

Comme chaque année, le prix du véhicule utilitaire de l’année est décerné par un jury composé de 50 journalistes automobiles des États-Unis et du Canada travaillant dans divers médias. Les critères qui ont permis à l’EV6 de se démarquer de ses concurrents dans le classement sont le design, l’innovation et la valeur.

Basé sur les niveaux de finition EV6 Wind et GT-Line, ce modèle bénéficiera de caractéristiques tirées de ces deux niveaux, en plus de ses propres équipements spéciaux.

L’élément le plus facilement identifiable parmi ces caractéristiques sera la combinaison exclusive de peinture et de garniture, à savoir la peinture vert forêt foncé et la sellerie beige désert.

Kia explique que ce choix a été fait pour rappeler l’apparence des voitures de performance classiques, très probablement celles peintes dans la célèbre teinte British Racing Green.

D’autres touches exclusives comprennent un médaillon « Voiture de l’année » et la silhouette de l’EV6 montée sur une plaque à côté du sélecteur de vitesse sur la console centrale.

Comme les modèles EV6 Wind et GT-Line AWD sur lesquels elle est basée, l’édition limitée de l’EV6 sera alimentée par une batterie de 77,4 kWh et deux moteurs électriques qui lui donneront une puissance combinée de 320 chevaux et un couple de 446 lb-pi.

Les passages de roue, les traitements latéraux et les boucliers avant et arrière noircis sont repris du modèle Wind, tandis que la GT-Line contribue avec ses jantes de 20 pouces, son toit ouvrant, son volant à fond plat et ses sièges arrière chauffants.

Les autres équipements de série de l’EV6 North American Utility Vehicle of the Year Limited Edition comprennent des technologies telles que Highway Driving Assist 2, un affichage tête haute à réalité augmentée, une caméra à 360 degrés, des caméras pour les angles morts et un système d’aide à la prévention des collisions avant.

Comme tous les autres Kia EV6, ce modèle bénéficie également d’une architecture de batterie de 800 volts qui lui permet de se recharger de 10 à 80 % en 18 minutes en utilisant des chargeurs rapides DC compatibles.

Ceux qui souhaitent mettre la main sur cette version spéciale de l’EV6 devront toutefois faire vite, car comme son nom l’indique, sa production sera très limitée, avec seulement 1 000 unités destinées aux États-Unis.

Le prix n’a pas encore été annoncé et l’entreprise n’a pas dit si nous aurons la chance de la voir au Canada non plus, alors attendez-vous à des détails supplémentaires dans les mois à venir.