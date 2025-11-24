Kia EV5 Weekender Concept : taillé pour l’aventure verte

Kia a profité du Salon de l’auto de Guangzhou, en Chine, pour lever le voile sur un nouveau concept qui pourrait très bien mener à un modèle de série. Baptisé EV5 Weekender, il propose une interprétation plus robuste et axée plein air du VUS électrique compact.

L’EV5 est le quatrième concept « Weekender »

Sa production n’est pas confirmé

L’EV5 est une exclusivité canadienne en Amérique du Nord

Une lignée Weekender qui s’agrandit

L’EV5 devient le quatrième modèle à porter l’écusson Weekender sous la forme de concept après les EV9, PV5 et Tasman. Chacun y va de sa propre vision d’un véhicule pensé pour les activités extérieures. Jusqu’ici, aucun de ces concepts n’a été transformé en modèle de production, mais les choses pourraient changer : la demande pour des versions plus « aventure » ne cesse de croître. Il est donc fort possible que Weekender devienne l’appellation pour l’aventure avec les électriques chez Kia au même titre qu’il y a les X Line pour les modèles à essence.

Un style plus agressif et une posture plus haute

Imaginé par l’équipe de design Kia China Style, le concept se démarque visuellement dès le premier coup d’œil. Il profite d’une suspension surélevée, de roues plus imposantes montées sur des pneus tout-terrain et d’une garde au sol accrue qui renforce son attitude confiante.

Sa carrosserie reçoit une peinture beige mat, rehaussée d’accents lime, un code visuel maintenant bien associé aux modèles Weekender. Le kit de carrosserie a été entièrement revu :

ailes élargies,

nouvelles plaques de protection,

jupes latérales plus volumineuses,

insert de capot,

galerie de toit.

Kia a même intégré sur un des flancs des supports modulaires pour fixer de l’équipement supplémentaire, un clin d’œil direct au style utilitaire du Land Rover Defender.

Une cabine étonnamment retravaillée

L’habitacle bénéficie d’une transformation plus profonde que ce que l’on retrouve habituellement sur un concept dérivé d’un modèle déjà existant. L’écran panoramique s’étend désormais devant le passager, complété d’un combiné d’instruments numérique aminci.

On note aussi :

un nouveau volant,

une console centrale redessinée,

des bouches de ventilation reformées,

des matériaux modernes avec une texture 3D.

La présentation met également l’accent sur la fonctionnalité avec des porte-gobelets et compartiments fixés sur les parois du coffre ainsi que des rails supplémentaires au plafond pour sécuriser du matériel de camping. Le concept optimise la notion de rangement partout.

Spécifications techniques : un mystère… pour l’instant

Kia n’a pas encore détaillé les données techniques du concept. On ne sait donc pas si l’EV5 Weekender se distingue mécaniquement de l’EV5 de production, mis à part sa suspension relevée.

Rappelons que l’EV5 repose sur la plateforme E-GMP, et qu’il est offert en traction ou intégral, avec différents choix de batteries selon les marchés mondiaux. Si le modèle est commercialisé, il n’y a pas de doute que le rouage intégral fera de la partie. Pour l’heure, cette configuration technique de l’EV5 offre 230 kW (308 ch) et 354 lb-pi de couple. Cette version vient avec la batterie de 81,4 kWh.

Puisqu’une version GT, plus performante, a aussi été confirmée, on se permet de rêver que la GT et le Weekender partagent la même motorisation.

Vers une version de série?

Compte tenu de l’intérêt croissant pour des véhicules électriques mieux adaptés aux escapades hors route, il serait loin d’être surprenant que Kia ajoute éventuellement une version Weekender à la gamme EV5. Le constructeur a l’habitude de transformer ses concepts en véritables modèles, et celui-ci semble déjà particulièrement près du but.