Kia en tête d’une étude sur la dégradation des batteries de VÉ

Une étude suédoise sur les voitures électriques et hybrides rechargeables d’occasion visait à comprendre les mécanismes de la dégradation des batteries.

80 % de tous les véhicules testés ont conservé au moins 90 % de la capacité de leur batterie.

Les modèles Kia ont dominé les catégories des véhicules électriques (VÉ) et des véhicules hybrides rechargeables (VHR), mais les chercheurs affirment que l’utilisation a un impact plus important que le fabricant.

La dégradation de la batterie est un sujet populaire lorsqu’il est question des véhicules électriques et de leur longévité projetée, beaucoup affirmant que les batteries devront être remplacées après seulement quelques années afin de conserver une autonomie décente.

La réalité ne semble cependant pas si sombre, car une étude sur les VÉ et VHR d’occasion menée en Suède par le courtier automobile Kvdbil montre que les batteries sont plus résistantes que prévu.

En effet, sur les 1 300 véhicules testés, 80 % d’entre eux avaient perdu 10 % ou moins de la capacité originale de leur batterie. L’étude ne précise pas l’âge des véhicules testés, mais elle a confirmé que, comme prévu, les 20 % qui ont perdu plus de 10 % de leur capacité sont principalement des véhicules plus anciens avec un kilométrage plus élevé.

Malgré cela, les chercheurs affirment qu’un certain nombre de facteurs liés à l’utilisation ont un impact plus important sur la santé de la batterie que l’âge ou le kilométrage, tels que les températures ambiantes, le style de conduite et les habitudes de recharge.

On croit toujours que le fait de ne charger la batterie qu’à 80 % dans des circonstances normales et de limiter les sessions de recharge rapide de niveau 3 contribue à une batterie plus saine à long terme.

Cette étude a mis en lumière un autre élément surprenant. En effet, il a été constaté que les véhicules Kia avaient généralement subi moins de dommages à la batterie que des voitures d’occasion comparables d’autres constructeurs automobiles, en particulier l’EV6 et le Sportage Plug-in Hybrid.

En fait, la marque sud-coréenne occupe les deux premières places dans les classements des VÉ et des VHR, avec le Niro EV suivant l’EV6 et l’Optima PHEV suivant le Sportage PHEV.

Aucun modèle Hyundai ne figure dans le top dix de l’une ou l’autre catégorie, mais cela semble plus probablement dû à une taille d’échantillon plus petite qu’à des différences réelles entre les véhicules Hyundai et Kia, qui partagent habituellement la plupart de leurs éléments mécaniques, y compris leurs batteries haute tension.

Les 10 marques qui conservent le mieux l’état de santé de leur batterie selon l’étude sont :

Kia Audi Opel Tesla Mercedes-Benz Peugeot Volvo BMW Volkswagen Skoda

En termes de modèles individuels, les véhicules électriques sont classés comme suit :

Kia EV6 Kia Niro EV Tesla Model Y Opel Mokka-e Mazda MX-30 Audi Q4 e-Tron Fiat 500e Volvo XC40 Recharge Citroën e-C4 Volkswagen ID.4

Et les VHR le sont dans l’ordre suivant :

Kia Sportage Kia Optima Volvo XC60 Kia Ceed Volvo V60 Peugeot 3008 BMW 530e Volkswagen Passat GTE BMW X1 BMW 330e

Malgré ce classement complet, Kvdbil affirme que le fabricant de la voiture ou de la batterie n’a pas un impact énorme sur la dégradation observée après quelques années sur la route, en tout cas pas autant que les facteurs environnementaux et les habitudes du conducteur.

Cela démontre que les véhicules électriques peuvent rester entièrement utilisables de nombreuses années après leur sortie de la chaîne de montage, à condition que le conducteur ait une compréhension de base du fonctionnement de ses batteries et de la manière dont il peut aider à réduire la dégradation.

Il semble qu’une meilleure éducation du grand public sur les véhicules électriques pourrait aider à dissiper le mythe persistant selon lequel ce sont des voitures jetables.

Source : InsideEVs.com