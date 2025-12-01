Kia effeuille le Seltos 2027 avant son dévoilement le 10 décembre

Le succès du Kia Seltos est indéniable sur le marché canadien, tout particulièrement au Québec. Avec nous depuis 2020, une nouvelle génération se prépare et sera dévoilée le 10 décembre.

Le Seltos est l’une des références dans son segment

Une motorisation hybride sera certainement de la partie

Des versions X-Line et GT-Line s’ajoutent à la gamme

Kia prépare le terrain pour la prochaine génération du Seltos, son VUS sous-compact mondial, en dévoilant de premières images qui annoncent une transformation en profondeur. Six ans après l’arrivée du modèle original en 2020, le Seltos revient entièrement redessiné, avec une approche beaucoup plus moderne qui confirme l’importance du véhicule dans l’univers des VUS urbains en pleine croissance.

Des airs de famille

Cette nouvelle mouture mise sur une signature visuelle qui conjugue l’allure robuste d’un vrai VUS et l’élégance technologique inspirée des récents modèles électriques de Kia. Les liens de famille avec les EV5 et le tout nouveau Telluride sont frappants. Le design fait évoluer le langage stylistique de la marque en réunissant des lignes plus techniques, une posture affirmée et des surfaces épurées qui rappellent autant l’héritage thermique que les ambitions électrifiées du constructeur.

La face avant adopte désormais les feux de jour Star Map, un élément qui devient un marqueur identitaire fort pour Kia et qui transforme l’apparence du Seltos en lui donnant un regard plus angulaire. Le traitement arrière reprend ce thème avec un ensemble de feux horizontaux et verticaux qui accentue la largeur visuelle et renforce la stabilité du véhicule lorsqu’on l’observe sous n’importe quel angle.

Kia profite aussi de cette refonte pour intégrer des poignées de portières affleurantes, un détail encore rare dans ce segment et qui améliore autant l’aérodynamisme que l’aspect haut de gamme du Seltos. Ce raffinement s’accompagne d’un choix élargi de couleurs extérieures, preuve des ambitions internationales de ce modèle qui veut séduire un public encore plus vaste.

De nouvelles versions X-Line et GT-Line

Les versions X-Line et GT-Line feront également partie de l’offre mondiale, chacune proposant une interprétation plus expressive de ce nouveau Seltos, que ce soit par une allure plus aventurière ou par une présentation sportive destinée aux conducteurs qui souhaitent un VUS sous-compact sortant du lot.

Détails techniques inconnus

Pour l’instant, Kia ne divulgue aucune information quant à la motorisation. Toutefois, il sera certainement livrable avec un 4-cylindres de base et une version turbocompressée pour plus de puissance, notamment sur la GT Line. Dans le département des rumeurs, il y a de très fortes chances qu’une version hybride s’ajoute à la gamme pour aller s’attaquer directement au Toyota Corolla Cross Hybrid.

Plus de détails à venir

Kia dévoilera l’ensemble du design et des caractéristiques techniques le 10 décembre lors d’une première mondiale diffusée sur sa chaîne YouTube officielle. Cette présentation permettra de découvrir tout ce que réserve cette deuxième génération, appelée à jouer un rôle clé dans la stratégie internationale du constructeur et dans un segment où la concurrence s’intensifie rapidement.