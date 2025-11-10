Kia dévoile le nouveau Telluride 2027, plus grand et entièrement redessiné, avant ses débuts au Salon de l’auto de Los Angeles

Le VUS intermédiaire porte-étendard de Kia gagne en taille et en capacités grâce à une refonte complète de deuxième génération prévue pour 2026.

Le Telluride 2027 s’allonge, s’élève et adopte les principes de design « Opposites United » de Kia.

La nouvelle version X-Pro ajoute des éléments tout-terrain, dont des pneus hors route et des crochets de remorquage.

L’habitacle profite d’un espace de chargement modulable, d’un éclairage ambiant et de matériaux d’inspiration luxueuse.

Kia a présenté le Telluride 2027 redessiné, offrant un aperçu d’une version plus grande et plus raffinée de son VUS intermédiaire porte-étendard. Il fera ses débuts mondiaux au Salon de l’auto de Los Angeles 2025. La deuxième génération du Telluride devrait arriver chez les concessionnaires au premier trimestre de 2026.

Allongé de 2,3 pouces, avec un empattement étiré de près de 3 pouces et une hauteur accrue d’un pouce, le nouveau Telluride conserve sa silhouette carrée emblématique tout en adoptant de nouveaux éléments de design. La philosophie de design « Opposites United » de Kia a guidé cette refonte, mariant robustesse et sophistication raffinée.

Le modèle sera offert en plusieurs versions, dont la X-Pro axée sur le tout-terrain. Cette dernière se distingue par ses garnitures noircies, ses pneus tout-terrain et une garde au sol de 9,1 pouces. Des barres de toit surélevées et des crochets de remorquage ajoutent des accessoires fonctionnels conçus pour les activités extérieures.

L’éclairage joue un rôle central dans la nouvelle identité visuelle du Telluride. Le VUS conserve sa signature lumineuse verticale à l’arrière et introduit désormais de doubles bandes à DEL verticales à l’avant, intégrant le motif « Star Map » de Kia. Les feux de jour ambrés font leur retour sous une forme modernisée, tandis que la version X-Pro ajoute un nouvel éclairage au sol sous les rétroviseurs, les portières et le pare-chocs arrière pour une meilleure visibilité dans l’obscurité. Un éclairage sous le hayon relevé facilite les tâches en conditions de faible luminosité.

Les roues, offertes de 18 à 21 pouces, affichent des finis contrastants et des motifs en forme de D. La version X-Pro propose des branches plus épaisses et des designs entièrement noirs.

À l’intérieur, Kia décrit l’habitacle du Telluride comme un « sanctuaire technologique ». La disposition horizontale et la planche de bord enveloppante créent une sensation d’espace tout en procurant une ambiance intime. Les dimensions accrues facilitent l’accès aux sièges arrière, tandis que l’espace pour la tête est amélioré dans les modèles dotés d’un toit ouvrant. L’intérieur intègre des surfaces à effet bois, des accents métalliques, un éclairage ambiant et un espace de chargement modulable avec une table pliante et des repères de mesure intégrés.

Les agencements de couleurs varient selon les versions. Les versions supérieures proposent des combinaisons audacieuses comme Deep Navy avec Tuscan Umber ou Blackberry avec Sand Beige. Les modèles de la série X adoptent des teintes plus sobres, comme le tout noir ou le brun selle, avec des surfaces de sièges embossées.

Le Telluride 2027 introduit également de nouvelles couleurs extérieures, dont Black Jade Green et Terrain Brown, offertes en finis mat ou lustré. Celles-ci s’ajoutent à une palette élargie de dix teintes conçues pour refléter la double identité du VUS : urbaine et aventurière.

Les détails concernant le groupe motopropulseur seront dévoilés dans quelques semaines seulement. Le Salon de l’auto de Los Angeles se tiendra du 21 au 30 novembre.