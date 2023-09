Kia donne un meilleur aperçu de l’intérieur et l’extérieur du nouvel EV5

Le constructeur a publié un vidéo sur sa chaine YouTube qui met en vedette l’EV5.

Plusieurs des détails de l’EV5 sont montrés, dont des tablettes repliables pour les passagers arrière.

Les détails techniques devraient être dévoilés le mois prochain.

Kia a officiellement dévoilé l’EV5, son dernier VUS électrique, il y a environ deux semaines et vient de publier une vidéo qui donne plus de détails sur ce modèle.

Publiée sur la page YouTube du constructeur, la courte vidéo présente l’intérieur et l’extérieur de l’EV5, nous donnant un meilleur aperçu de certaines des nouvelles caractéristiques de ce modèle.

Par exemple, l’extérieur présente les mêmes lignes que lors de la présentation, mais nous savons maintenant que la barre lumineuse avant sera dotée d’un éclairage dynamique qui exécutera une séquence d’accueil lorsque le véhicule sera déverrouillé.

Cette barre lumineuse incarne le nouveau langage stylistique « Tiger Face » de la marque, qui remplace le célèbre design de la calandre « Tiger Nose » qui figurait sur presque tous les véhicules de la marque depuis le lancement de la Forte en 2008.

Cette nouvelle tendance stylistique se retrouvera sur le reste des nouveaux modèles électriques de la société, comme on peut le voir sur le plus grand EV9.

Autre petit détail extérieur, le logo Kia sur les roues ne sera pas centré mais placé dans le coin inférieur droit d’un moyeu carré.

À l’intérieur, d’autres caractéristiques de l’EV5 sont visibles, à commencer par le tableau de bord. Sans surprise, ce VUS suit tous les autres modèles Kia récemment développés en présentant un panneau incurvé en haut du tableau de bord qui comprend l’écran d’information du conducteur et l’écran d’info divertissement.

Ce qui est différent, c’est que la banque habituelle de boutons-raccourci du constructeur, placée sous l’écran central, est maintenant constituée de boutons tactiles qui s’allument à travers le tableau de bord lui-même.

Les boutons physiques pour le volume de la radio et le système de climatisation ont été conservés, et il semble que la zone la plus à gauche de l’écran d’info divertissement soit dédiée aux réglages de la climatisation, ce qui permet au conducteur d’effectuer des changements sans avoir à passer par plusieurs menus.

Une caractéristique inhabituelle de l’EV5 est l’extension du siège passager qui laisse entrevoir le retour de la banquette avant, une partie de l’assise du siège se prolongeant au-dessus de la console centrale. Toutefois, la vidéo montre clairement qu’il n’y a que deux ceintures de sécurité à l’avant, cette pièce est donc entièrement décorative.

Toujours au centre, on trouve un accoudoir rabattable et un socle de recharge sans fil pour les appareils électroniques. Ce qui est plus intéressant, c’est le porte-boisson accessible aux passagers arrière. Deux interrupteurs montrés dans la vidéo suggèrent que ce tiroir peut être soit refroidi, soit réchauffé.

Autre originalité, les tablettes qui se rabattent à partir des sièges avant pour permettre aux passagers arrière de poser des objets tels qu’un ordinateur portable, comme c’est le cas dans certaines berlines de luxe.

Enfin, une partie du plancher de chargement se soulève sur des charnières pour former une table qui peut être utilisée lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Tous ces éléments seraient dus à la volonté du constructeur de rendre l’habitacle de l’EV5 plus proche d’un salon que d’une voiture, suite à des recherches qui ont montré que les Milléniaux considèrent l’intérieur de leur VUS comme une pièce supplémentaire.

Kia n’a pas encore confirmé si l’EV5 sera proposée en Amérique du Nord, et les données techniques ne seront annoncées que le mois prochain dans le cadre de la journée VÉ de la société.

Néanmoins, des fuites en provenance de Chine, où ce modèle sera assemblé, montrent que la version qui sera vendue dans les pays asiatiques sera équipée d’un moteur unique de 214 chevaux, peut-être alimenté par une batterie BYD Blade LFP.

Comme indiqué, plus de détails sont à venir sur ce futur VUS électrique qui devrait concurrencer directement la Tesla Model Y en termes de taille.

Source : Kia (Youtube.com) via Electrek