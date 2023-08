Kia dévoile l’EV5 en version de production

Le Kia EV5 est limité au marché chinois pour le moment.

Le design est très proche du concept du même nom.

Le constructeur planche aussi sur un modèle plus petit, baptisé EV4.

Le retrait en 2024 du Kia Soul EV est peut-être annonciateur de l’arrivée d’un autre VÉ du côté de la division coréenne. Après le Kia EV6 et le Kia EV9, dont l’arrivée est prévue très bientôt, voilà peut-être ce qui attend les consommateurs de multisegments de taille compacte.

Le Kia EV5 2025 de production vient tout juste d’être dévoilé à l’occasion du Salon de l’auto de Chengdu, en Chine. Et puisque le continent nord-américain raffole des VUS compacts, l’EV5 de Kia pourrait bien être le prochain modèle électrique à s’ajouter à la gamme locale. Pour l’instant du moins, le nouveau modèle est une affaire exclusivement chinoise.

On remarque que la version finale est très proche du concept dévoilé plus tôt cette année. La silhouette n’est pas sans rappeler celle du plus imposant EV9, tandis que les particularités de l’EV5 ont été conservées, que ce soit à l’avant avec ces feux de jour jumelés au centre par cette fine bande.

La fenestration, quant à elle, se termine encore en pointe vers l’arrière et les piliers A assombris à l’avant donnent cette impression de pare-brise enveloppant. Le design des jantes à quatre branches est lui aussi de retour. Derrière, la verticalité du hayon accentue justement cette impression de robustesse, tandis que les feux de position aux DEL complètent l’ambiance utilitaire.

L’habitacle, de son côté, adopte une formule déjà employée à plusieurs sauces au sein de l’empire Hyundai. On retrouve donc ce vaste double-écran qui s’étend du centre de la planche de bord à derrière le volant. D’ailleurs, ce dernier est de nouvelle facture, tout comme ces touches tactiles installées autour des buses de ventilation centrales.

À l’avant, le siège du passager s’étend par-dessus la console centrale. En revanche, l’absence d’une troisième boucle de ceinture de sécurité et d’un dossier central élimine toute possibilité d’asseoir un passager à cet endroit. Qui plus est, le pavé de recharge pour appareil intelligent et les porte-gobelets rendent impossible l’assise d’un troisième être humain à la première rangée.

L’habitacle est également très flexible avec 64 couleurs d’ambiance disponibles à travers le système d’éclairage qui peut aussi doser la luminosité. On sait aussi que le Kia EV5 sera livrable avec deux choix de tissus pour la sellerie et d’un cuir synthétique en sus.

Reste maintenant à savoir si le Kia EV5 se greffera à la gamme nord-américaine d’ici 2025. Kia pourrait se prononcer à cet effet au mois d’octobre prochain à l’occasion de sa journée consacrée aux VÉ.