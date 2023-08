Kia annonce l’arrêt de la production de la Rio pour l’année modèle 2024

La décision de Kia d’interrompre la production de la berline sous-compacte Rio est en réponse à la réduction de la demande pour les petites voitures, tandis que les véhicules utilitaires sport plus grands gagnent en faveur.

Kia met fin à la production de la berline sous-compacte Rio pour l’année modèle 2024 en Amérique du Nord.

Les préférences changeantes des consommateurs en faveur de véhicules utilitaires sport plus grands et la demande décroissante de petites berlines contribuent à cette décision.

Ce changement reflète une tendance plus large de l’industrie, les multisegments légers représentant 79 % des ventes de nouveaux véhicules au cours des 1er et 2e trimestre de 2023 (États-Unis).

Kia a officiellement annoncé l’arrêt de la production de sa berline sous-compacte Rio pour l’année modèle 2024 sur le marché nord-américain. Cette décision fait écho aux mesures prises par Hyundai, Nissan et Mitsubishi, qui ont tous éliminé leurs voitures sous-compactes respectives au fil du temps.

Bien que Kia souligne son engagement envers le segment des berlines, un changement net dans les préférences des consommateurs en faveur de véhicules utilitaires sport plus grands a eu un impact significatif sur la catégorie des petites berlines.

L’orientation du marché automobile vers les multisegments légers, englobant les fourgonnettes, les véhicules utilitaires sport, les VUS et les camionnettes, est évidente. Au cours des 1er et 2e trimestres de 2023, ces multisegments légers représentaient un impressionnant 79 % de toutes les ventes de nouveaux véhicules aux États-Unis. Cela contraste nettement avec les berlines traditionnelles, qui font face à une baisse de la demande.

Ce changement de préférences des consommateurs est clairement visible dans la trajectoire des ventes de petites voitures comme la Kia Rio. Ayant connu une baisse de 14 % en 2022, les ventes de la Rio se sont élevées à un modeste total de 26 996 unités à la fin de l’année. De même, les ventes ont diminué de 2 % au cours des sept premiers mois de 2023, soulignant les défis auxquels est confrontée la catégorie des berlines sous-compactes.

L’arrêt de commercialisation de la Rio s’inscrit dans la stratégie de production de Kia, alors que la marque opte pour une transition complète vers une flotte entièrement électrique. En tant que modèle le plus petit de la gamme Kia, la Rio était fabriquée à l’usine de Monterrey au Mexique. Cependant, Kia prend des mesures proactives pour s’adapter à l’évolution du paysage automobile en rénovant largement l’usine en vue de l’électrification. L’entreprise est actuellement en train de finaliser les plans pour le lancement de deux véhicules électriques compacts dans un avenir proche.

En revanche, la berline compacte Forte, également fabriquée au Mexique, a connu une performance de marché relativement meilleure. Avec une augmentation de 18 % des ventes depuis janvier, la Forte a réussi à écouler 73 065 unités au cours des sept premiers mois de l’année.

L’annonce de Kia de mettre fin à la Rio pour l’année modèle 2024 reflète une tendance plus large de l’industrie en faveur de véhicules plus spacieux et polyvalents. Bien que la sortie de la Rio puisse décevoir les amateurs de berlines, le virage stratégique de Kia vers les préférences changeantes des consommateurs et l’impulsion vers l’électrification souligne la détermination de l’entreprise à rester compétitive dans un paysage automobile en constante évolution.