Kia dévoile l’EV4 et le Concept EV2

Kia élargit sa gamme de véhicules électriques avec la berline EV4, la voiture à hayon et le VUS Concept EV2.

La Kia EV4 fait ses débuts en tant que berline et bicorps entièrement électriques avec une autonomie pouvant atteindre 630 km.

Le Concept EV2 préfigure un futur VUS électrique du segment B axé sur la mobilité urbaine et la polyvalence.

La technologie avancée comprend un écran large de 30 pouces, la clé numérique 2.0 et la recharge rapide en courant continu.

Kia a présenté l’EV4 et le Concept EV2 lors du Kia EV Day 2025, renforçant ainsi son portefeuille de véhicules électriques (EV). L’EV4, la première berline et la première voiture à hayon électriques de Kia s’adresseront à une clientèle plus large, tandis que le Concept EV2 préfigure un futur VUS électrique du segment B, également destiné à une clientèle de masse.

La Kia EV4 est une alternative tout électrique très rare dans le segment C (voitures compactes), offrant des styles de carrosserie à la fois en berline et à hayon. Elle se caractérise par un design aérodynamique et un coefficient de traînée très faible de 0,23 Cd. Le modèle intègre la philosophie de conception « Opposites United » de Kia, offrant un mélange d’esthétique moderne et d’innovations fonctionnelles.

L’EV4 intègre des fonctions numériques et de connectivité avancées, notamment un écran large de 30 pouces avec le cockpit de navigation de la voiture connectée de Kia (ccNC). Il prend en charge des services de diffusion en continu tels que YouTube et Netflix, ainsi que les mises à jour logicielles en direct. Parmi les autres fonctions de confort, citons Digital Key 2.0, qui permet aux utilisateurs d’accéder au véhicule et de le démarrer à partir d’un smartphone ou d’une Apple Watch.

Kia a équipé l’EV4 de ses dernières technologies d’aide à la conduite, notamment Highway Driving Assist 2 (HDA2) et Forward Collision-Avoidance Assist 2. La structure du modèle est renforcée pour la protection contre les chocs, avec un système de sécurité de batterie à chemins de charge multiples et une rigidité accrue de la carrosserie. Kia vise une note de sécurité de cinq étoiles dans les évaluations Euro NCAP et US NCAP, ainsi que la reconnaissance du Top Safety Pick de l’IIHS.

Construite sur la plateforme modulaire mondiale électrique 400V de Kia (E-GMP), l’EV4 propose deux configurations de batterie : une batterie standard de 58,3 kWh et une variante à grande autonomie de 81,4 kWh. Selon les normes WLTP, la berline atteint une autonomie maximale de 630 km, tandis que la version à hayon atteint 590 km. Un moteur de 150 kW (201 ch) monté à l’avant permet une accélération de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. Il comprend également i-Pedal 3.0, un système de freinage par récupération qui s’adapte aux conditions de conduite.

L’efficacité de la recharge est un élément clé, et grâce à la recharge rapide en courant continu, une charge de 10 à 80 % peut être réalisée en 31 minutes environ. L’EV4 comprend également les fonctionnalités Vehicle-to-Load (V2L) et Vehicle-to-Grid (V2G) pour l’utilisation d’énergie externe.

La berline Kia EV4 sera fabriquée à l’usine Autoland Gwangmyeong en Corée, tandis que la version à hayon sera produite en Slovaquie. Les premières ventes débuteront en Corée en mars 2025, et la version européenne sera disponible au second semestre. Les ventes en Amérique du Nord sont prévues à une date ultérieure.

Concept EV2 : Un aperçu du futur véhicule électrique urbain de Kia

Le concept EV2, dévoilé en même temps que l’EV4, représente la vision de Kia pour un VUS électrique compact du segment B. Il se caractérise par une posture verticale, une ligne droite, un système d’échappement et un système d’échappement. Il se caractérise par une posture droite, des feux diurnes verticaux et le design d’éclairage Star Map de Kia.

L’intérieur du Concept EV2 est conçu autour de la polyvalence, avec une disposition flexible des sièges, des matériaux durables et un tableau de bord minimaliste. Les portes arrière à charnières facilitent l’accès, tandis que les séparateurs de bagages escamotables et les haut-parleurs triangulaires portables améliorent la fonctionnalité.

La version de série de l’EV2 devrait être lancée en 2026.