Ram lance un nouveau ProMaster City pour 2027

Stellantis importera l’un de ses modèles européens sous la bannière Ram pour combler un vide sur le marché nord-américain.

Ce modèle sera plus grand que le précédent ProMaster City et sera proposé en versions cargo et passagers.

Cette fourgonnette sera construite en Turquie, avec un moteur quatre cylindres turbo de 1,6 L fabriqué aux États-Unis.

Quatre ans après s’être retiré du marché des fourgonnettes commerciales compactes en Amérique du Nord, Ram ramène le ProMaster City pour l’année-modèle 2027.

En effet, Stellantis a identifié un besoin dans ce segment, qui a été délaissé par tous les constructeurs ces dernières années, ce qui signifie que le nouveau ProMaster City sera seul sur le marché lors de son retour au premier trimestre de l’année prochaine.

Ram s’attend à ce que les principaux clients soient des petites entreprises effectuant des livraisons de point à point, ainsi que des entreprises de services en milieu urbain dense, comme des plombiers, des électriciens, des techniciens en climatisation et des fournisseurs de télécommunications. De plus, une variante passagers sera proposée pour les services de navette.

Comme son prédécesseur, cette petite fourgonnette commerciale sera basée sur un modèle européen existant, mais le nouveau ProMaster City passera à une catégorie de ta

Cette décision a été motivée par un besoin de plus d’espace intérieur exprimé par les clients actuels du ProMaster City, mais aussi par la nécessité de maintenir des dimensions extérieures limitées pour faciliter la conduite urbaine.

En pratique, cela se traduit par une longueur totale de 5 337 mm, une largeur de 2 248 mm (miroirs inclus) et une hauteur de 1 947 mm, ce qui lui permet d’entrer dans les garages et les structures de stationnement conventionnels, ce que les fourgonnettes pleine grandeur ne peuvent pas faire.

Malgré sa longueur accrue de 585 mm, le ProMaster City 2027 conserve le même rayon de braquage de 12,8 mètres que son prédécesseur, ce qui favorise la manœuvrabilité dans les rues étroites.

À l’intérieur, la version cargo du ProMaster City bénéficie d’un espace de chargement de 4 899 litres derrière les sièges avant et d’un plancher de chargement mesurant 2 743 mm (un peu moins de 9 pieds). Grâce à une largeur de 1 218 mm (4 pieds) entre les passages de roues arrière, le ProMaster City 2027 peut accueillir des feuilles de matériaux de construction de 4×8, ainsi que deux palettes standard l’une derrière l’autre.

Grâce à une forme cubique, la fourgonnette peut également se targuer de dimensions de chargement très similaires du plancher au plafond, ce qui maximise l’espace intérieur et facilite l’installation d’étagères le long de la paroi gauche, qui ne comporte pas de porte coulissante.

À ce propos, la porte coulissante du côté droit mesure 91 cm (36 po) de largeur et 1,2 m (48 po) de hauteur. À l’arrière, deux types de portes seront disponibles, dont un hayon avec dégivreur et essuie-glace arrière, et deux portes battantes s’ouvrant à 90 ou 180 degrés. Cette dernière configuration facilite le chargement depuis un quai, tandis que la première offre une zone de travail à l’abri de la pluie.

Les acheteurs pourront également choisir entre des vitres latérales, des panneaux métalliques ou une combinaison des deux, selon leurs besoins.

En termes de design, le Ram ProMaster City 2027 affiche une saveur européenne distincte, ce qui n’est pas surprenant puisque ce modèle parcourt les rues du Vieux Continent depuis 2016 sous les noms de Citroën SpaceTourer, Peugeot Traveller et Toyota ProAce Verso. Depuis 2022, la même fourgonnette est également connue sous les noms d’Opel et Vauxhall Vivaro C ainsi que Fiat Scudo. Iveco possède également sa propre version du même modèle depuis 2025.

Le principal trait distinctif de la version Ram est l’inscription proéminente à l’avant, qui constitue la première application du nouveau logo de la marque sur un modèle de série. Les phares à DEL sont également différents des versions européennes, présentant des feux de jour horizontaux pincés vers le centre, semblables à ceux du Ram 1500 REV électrique (maintenant annulé).

Les phares sont volontairement montés haut sur la carrosserie pour éviter qu’ils ne soient endommagés lors de légers accrochages, c’est aussi pourquoi la version Tradesman est équipée de pare-chocs en plastique noir à l’avant et à l’arrière. La même logique a été appliquée à l’arrière, avec des feux verticaux montés relativement haut.

La version SLT, plus haut de gamme et disponible pour les modèles utilitaires et passagers, sacrifie un peu de ce côté pratique pour une apparence plus civilisée, notamment grâce à ses pare-chocs de la couleur de la carrosserie et ses roues en alliage.

Bien qu’aucune image de l’intérieur n’ait été publiée pour le moment, nous savons que le tableau de bord comprendra un groupe d’instruments numériques de 10 pouces, un écran tactile de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un rétroviseur numérique sur tous les modèles.

Les sièges avant chauffants garnis de tissu sont également de série, tout comme les capteurs de stationnement arrière, un limiteur de vitesse, l’avertisseur de collision frontale avec freinage autonome, les feux de route automatiques et la surveillance de l’attention du conducteur.

La version SLT ajoute des capteurs de stationnement avant et un chargeur de téléphone sans fil, tandis qu’un volant chauffant, une cloison de séparation et une troisième rangée de sièges pour la version passagers sont en option. Ce dernier élément porte la capacité du ProMaster City de 5 à 8 passagers.

Bien que les différences visuelles entre la fourgonnette Ram et ses cousines européennes soient mineures, son groupe motopropulseur est entièrement unique afin de l’adapter aux conditions de conduite et aux préférences nord-américaines.

En effet, au lieu des moteurs diesel offerts outre-mer, le Ram ProMaster City propose un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 L qui sert également de base au système hybride du nouveau Jeep Cherokee.

Dans le ProMaster City, ce moteur se passe d’électrification, ce qui lui permet de générer une puissance de 166 chevaux et un couple de 221 lb-pi. La seule transmission proposée est une unité automatique à 8 rapports fabriquée par Aisin, qui transmet la puissance du moteur exclusivement aux roues avant. Cette configuration aurait été choisie pour réduire la complexité mécanique et offrir un plancher de chargement dégagé.

Bien que cette puissance semble assez faible, le ProMaster City est homologué pour remorquer et transporter 2 000 livres, soit une tonne, et les rapports de vitesse ont été choisis pour améliorer la conduite urbaine. Un groupe motopropulseur électrique est disponible en Europe, mais il ne sera pas commercialisé sur notre marché, du moins pas au lancement.

Alors que les versions européennes de cette fourgonnette sont fabriquées dans cinq usines d’assemblage de Stellantis en Europe et en Amérique du Sud, les modèles badgés Ram proviendront tous de l’usine Tofas à Bursa, en Turquie. Fait intéressant, le moteur sera fabriqué aux États-Unis et expédié outre-Atlantique avant de revenir dans les fourgonnettes terminées.

Étant donné cet assemblage final à l’étranger, la « chicken tax » devrait s’appliquer aux véhicules importés aux États-Unis, mais les représentants de Stellantis ont confirmé que cela ne sera pas perceptible pour le client.

En fait, bien que nous n’ayons pas d’informations détaillées sur les prix, l’entreprise affirme qu’elle vise un point d’entrée inférieur à 40 000 $ US.

Les livraisons débuteront au premier trimestre 2027, soit dans environ un an. Bien que ce délai puisse sembler assez long entre le dévoilement du modèle et son lancement sur le marché, Ram affirme que cela est intentionnel, afin de donner aux clients commerciaux suffisamment de temps pour planifier leurs flottes et trouver des aménageurs capables d’adapter l’intérieur de la fourgonnette à leurs besoins.