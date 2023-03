Kia dévoile le Concept EV5, un avant-goût d’un VUS qui arrivera bientôt en Chine

Le concept ressemble de près à l’EV9 récemment dévoilé.

Son design veut combiner l’intérieur et l’extérieur grâce à un toit vitré et des sièges pivotants.

Une version de production sera offerte en Chine en premier lieu avant de rejoindre d’autres marchés.

Une semaine seulement après avoir lancé l’EV9, Kia dévoile aujourd’hui le Concept EV5, un aperçu d’un VUS électrique plus petit qui sera d’abord proposé en Chine.

Si vous avez vu l’EV9, l’EV5 vous semblera familier puisque les deux modèles partagent le même traitement stylistique adapté à leurs tailles différentes.

Ainsi, le Concept EV5 présente la même apparence futuriste et équarrie que le plus grand VÉ, se distinguant principalement par ses phares et ses feux arrière.

En effet, alors que le Concept EV5 utilise une barre lumineuse avant pour relier les minces unités d’éclairage verticales de chaque côté, comme le fait l’EV9, le design actuel des phares est assez différent, avec une zone triangulaire descendant jusqu’au milieu du bouclier avant.

Cela confère à l’EV5 une présence plus distinctive à l’avant, alors que l’EV9 est relativement conservateur dans ce domaine.

Il est intéressant de noter que la situation est inversée à l’arrière puisque le Concept EV5 adopte une barre lumineuse plus conventionnelle composée d’une fine ligne de DEL rouges qui forme deux angles droits de chaque côté pour former une sorte de « J ». A titre de comparaison, les feux arrière de l’EV9 sont résolument plus futuristes.

À l’intérieur, le Concept EV5 présente un tableau de bord minimaliste composé de ce qui semble être un seul grand écran qui s’étend devant le conducteur jusqu’à l’extrémité de la console centrale.

Kia affirme que l’habitacle du Concept EV5 doit se fondre entre l’intérieur et l’extérieur, c’est pourquoi il est doté de grandes fenêtres, d’un toit en verre qui fait office de panneau solaire et de fauteuils capitaines pivotants à l’avant et à l’arrière.

Ces sièges tirent parti des portes à ouverture opposée pour permettre à deux personnes de s’asseoir côte à côte face à la nature lorsque le véhicule est à l’arrêt, un peu comme si elles étaient assises dans le salon d’un chalet.

En outre, une table peut être installée dans le hayon arrière et il semble que la banquette de la troisième rangée puisse se rabattre vers l’arrière pour créer un moyen supplémentaire de profiter de l’extérieur tout en restant assis dans le véhicule.

Ces caractéristiques, ainsi que le petit volant octogonal, ont peu de chances de se retrouver dans la version de série, mais comme le concept semble en être aux derniers stades de développement, peu de changements pourraient être apportés au design extérieur avant la sortie de la version de série.

C’est d’autant plus probable que Kia est connu pour sortir des modèles réguliers qui ressemblent beaucoup au concept qui les a préfigurés, comme ce fut le cas pour l’EV9.

Kia n’a pas encore dévoilé de détails techniques sur le futur EV5, mais la structure de dénomination de la société suggère qu’il devrait être plus petit que l’actuel EV6. Il est toutefois difficile de s’en rendre compte à partir des seules photos du concept.

La Chine sera le marché de lancement de ce modèle lorsqu’il arrivera sous sa forme définitive dans le courant de l’année, mais le constructeur automobile affirme que l’EV5 s’étendra à d’autres marchés mondiaux par la suite.