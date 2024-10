Kia annonce un nouveau design pour le Sportage, on devrait le voir au salon de l’automobile de Los Angeles

Les nouveaux phares et feux arrière à DEL s’inspirent du Sorento et de l’EV9 de Kia.

Les améliorations technologiques attendues comprennent un système d’infodivertissement à trois écrans.

Le prix est susceptible d’augmenter au-delà de l’actuel point de départ de 30 295 $.

Kia se prépare à lancer une mise à jour de mi-vie pour son VUS le plus vendu, le Sportage, qui semble commencer avec un éclairage extérieur révisé et une possible révision technologique. Cette mise à jour, annoncée par la division coréenne de Kia, devrait être dévoilée lors du prochain salon de l’automobile de Los Angeles, en novembre.

Les images de l’aguiche révèlent un nouveau design de phares inspiré des grands modèles de Kia, notamment le Sorento et l’EV9. Le Sportage arborera la signature lumineuse « Starmap » de l’EV9. Les feux arrière ont également été actualisés, bien que le design général du véhicule reste largement inchangé d’après l’image de profil.

Bien que les informations détaillées sur l’intérieur n’aient pas encore été confirmées, les rapports suggèrent que le nouveau Sportage pourrait incorporer des technologies avancées de ses frères électriques. Un système d’infodivertissement à trois écrans, similaire à celui de la future EV3, devrait faire partie des améliorations proposées à l’intérieur.

Sous le capot, le nouveau Sportage devrait conserver sa gamme actuelle de motorisations à essence, hybrides et hybrides rechargeables. Rien n’indique que le lifting apportera des changements mécaniques significatifs.

Le prix du Sportage facelifté devrait augmenter. Le modèle de base devrait dépasser le prix de départ actuel de 30 295 $ pour le modèle de base 2025. Les modèles plus haut de gamme, comme la version PHEV SX, pourraient dépasser le prix actuel de 49 995 $.

Le nouveau Kia Sportage devrait être dévoilé au Salon de l’automobile de Los Angeles le mois prochain et pourrait arriver sur les marchés canadien et américain à la mi -2025 pour l’année-modèle 2026. Des détails supplémentaires sont attendus à l’approche de la révélation officielle.