Ken Block meurt dans un accident de motoneige

La sensation Ken Block, qui a marqué à sa façon le sport automobile des deux dernières décennies, est décédé le 2 janvier des suites d’un accident en motoneige dans l’État du Utah, aux États-Unis. Le bureau du shérif du comté de Wasatch, a confirmé la nouvelle, à l’instar de la division Hoonigan Industries, une compagnie fondée par l’as du volant d’ailleurs.

« Le 2 janvier 2023 vers 14h00, le centre des appels 911 du comté de Wasatch a reçu un appel signalant un accident de motoneige dans la région de Mill Hollow. Les services de recherche et de sauvetage, ainsi que les forces de l’ordre du bureau du shérif du comté de Wasatch, les parcs d’État de l’Utah et le service forestier des États-Unis sont intervenus. Le conducteur, Kenneth Block, un homme de 55 ans originaire de Park City (Utah), conduisait une motoneige sur une pente raide lorsque celle-ci s’est retournée et a atterri sur lui. Il a été déclaré décédé sur place des suites des blessures subies dans l’accident », a déclaré le communiqué officiel.

« C’est avec nos plus profonds regrets que nous pouvons confirmer que Ken Block est décédé dans un accident de motoneige aujourd’hui. Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. Il nous manquera énormément. Veuillez respecter l’intimité de la famille en ce moment, pendant qu’elle fait son deuil », a déclaré la page web officielle du site d’Hoonigan Industries.

Ken Block, même s’il effectuait un voyage de motoneige en groupe, était seul au moment de l’accident. La cause officielle du décès n’avait pas encore été déterminée par le bureau du médecin légiste de l’État au moment d’aller sous presse.

Ken Block, qui a débuté sa carrière en rallye automobile en 2005 s’est surtout fait connaître grâce à sa première vidéo mettant en vedette le principal intéressé au volant de sa Subaru Impreza WRX STI en train de se « pratiquer » sur un parcours très exigeant forçant le pilote à être très précis dans ses manœuvres riches en adrénaline. Au fil des années, les vidéos sensationnelles se sont multipliées sur le web, lui conférant un statut de vedette internationale de la maîtrise automobile.

Ken Block est par la suite passée chez Ford où il a poursuivi ses aventures automobiles, notamment en rallye international (WRC), mais également à travers d’autres vidéos de la série Gymkhana. Ken Block a d’ailleurs exploré quelques avenues à travers ces vidéos avec quelques bolides de l’histoire de la marque américaine (RS200, Escort Cosworth, Mustang, Raptor, etc.).

Il avait récemment pris la décision de laisser Ford au profit d’Audi, une autre marque automobile qui n’a plus besoin de présentation dans le monde du rallye international. Ken Block et ses acolytes de la firme Hoonigan, avait d’ailleurs déjà enregistré quelques vidéos sur quelques-uns des voitures légendaires de la marque aux quatre anneaux, dont le dernier épisode de la série Gymkhana, ce dernier étant intitulé ElectriKhana, au volant d’un prototype Audi S1 Hoonitron dans les rues de Las Vegas.

Ken Block laisse dans le deuil sa femme et leurs trois enfants, deux filles et un garçon.