Ken Block a (enfin) brisé la glace au volant de l’Audi S1 Hoonitron

Il y a quelques mois à peine, le populaire pilote de rallye Ken Block passait chez Audi, après plusieurs années chez Ford et un bref passage chez Subaru au début de sa carrière publique, le co-fondateur de la marque DC Shoes, qui est devenu célèbre par ses nombreuses cascades immortalisées sur le web.

Avis aux intéressés, toutes les vidéos sont disponibles sur le web pour ceux et celles qui voudraient revisionner les multiples épisodes de la série Gymkhana. Cette fois, en revanche, le principal intéressé passe en mode électrique, ce qui explique pourquoi la vidéo s’intitule Electrikhana.

Et n’allez pas croire que M. Block s’est contenté d’utiliser les bolides électriques de la division aux quatre anneaux qui sont déjà assez performants, il faut le mentionner. Non, cette fois, c’est plutôt le prototype Audi S1 Hoonitron qui se retrouve au centre de cette autre réalisation haute en couleur et en adrénaline.

Le court métrage a lieu à Las Vegas, une ville que Ken Block a visitée à plusieurs reprises dans sa carrière grâce à son implication avec les constructeurs cités plus haut, notamment au SEMA Show qui, rappelons-le, organise même des sections où les virtuoses du volant peuvent s’exprimer devant les amateurs et les gens de l’industrie.

Il est tout de même surprenant que le constructeur ait réussi à convaincre la ville de Las Vegas de fermer boutique pendant quelques heures pour la réalisation de cette vidéo riche en caoutchouc brûlé, l’Audi S1 Hoonitron qui n’a aucune misère à réduire en fumée ses quatre pneus de marque Toyo. Il faut préciser que chaque essieu est équipé d’un moteur issu du programme de Formule E de la marque allemande. Il y a donc 2 212 lb-pi par essieu, ce qui est tout à fait suffisant pour les dérapages contrôlés du pilote de rallye.

Cette vidéo démontre qu’il est possible de s’amuser au volant d’une voiture électrique préparée pour ce genre d’exercice, quoiqu’il manque cette bonne vieille sonorité mécanique des motorisations thermiques, mais bon, ça, c’est un autre débat!

D’ailleurs, Audi n’a pas pu s’empêcher de stationner quelques-uns de ses bolides mythiques à des endroits stratégiques de Las Vegas. Comme quoi le passé d’une marque aura toujours un effet sur une partie de la clientèle visée par cette vertigineuse cascade.

En attendant la venue d’autres vidéos signées Ken Block, vous pouvez profiter de votre prochaine pause-café pour visionner la vidéo, une vidéo qui ne vous obligera pas à baisser le volume de votre écran.