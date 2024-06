JLR utilisera les plates-formes VE et VEHR du groupe Chery

Les prochaines générations de Jaguar et de Rover électriques utiliseront des plates-formes chinoises.

Le directeur du groupe Chery confirme les rumeurs.

JLR utilisera des plates-formes électriques chinoises pour ses nouveaux véhicules. Le patron de Chery a confirmé que Jaguar Land Rover utilisera son architecture EV et une plateforme VEHR pour construire ses prochains modèles.

En 2021, JLR a annoncé que Jaguar deviendrait une marque entièrement électrique à partir de 2025 et que Land Rover produirait rapidement des VE à partir de 2024. Mais les choses sont allées de travers, Jaguar ayant annulé son véhicule électrique quelques mois seulement avant le début de sa production, et l’entreprise n’ayant plus grand-chose à dire depuis, hormis la fin de la plupart de ses modèles à essence cette année.

Ce nouvel accord pourrait contribuer à résoudre le problème. Le président de Chery, Yin Tongyao, a confirmé à CarnewsChina que JLR adopterait les architectures M3X et E0X qu’il utilise pour ses propres voitures de marque Chery et sa marque haut de gamme Exeed. Les deux entreprises entretiennent un partenariat de longue date, avec une coentreprise qui remonte à 2012.

Le site indique qu’Exeed a confirmé que JLR utilisera son architecture modulaire VEHR M3X pour construire des modèles VEHR. Les voitures construites sur cette architecture offrent actuellement une autonomie combinée de plus de 1 000 km et présentent des niveaux d’efficacité élevés.

Le système électrique E0X est un système de 800 V pour une recharge ultra-rapide, et il peut être équipé d’une suspension pneumatique. La plateforme est actuellement utilisée pour les grandes berlines et les VUS. On ne sait pas encore quand de nouveaux modèles JLR pourraient être commercialisés, et JLR n’a pas commenté ce partenariat.