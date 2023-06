JLR présente une nouvelle identité d’entreprise élégante

Jaguar Land Rover (JLR) dévoile une nouvelle identité d’entreprise symbolisant l’élégance, la modernité et l’avant-gardisme.

Ce changement s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Reimagine » de JLR, qui vise à se transformer en une entreprise de luxe moderne.

JLR réaffirme son engagement envers la marque Land Rover tout en promouvant l’innovation et la modernité.

Jaguar Land Rover (JLR) a levé le voile sur sa nouvelle identité d’entreprise, inaugurant une ère d’élégance, de modernité et d’éthique avant-gardiste, qui ouvre la voie à sa vision du luxe moderne. L’évolution de JLR intervient au moment où la société passe à une structure de « House of Brands », dans le cadre de laquelle elle distinguera et amplifiera son quatuor de marques – Range Rover, Defender, Discovery et Jaguar.

« Aujourd’hui est un jour passionnant, car nous dévoilons une nouvelle identité pour notre entreprise dans le cadre de notre approche « House of Brands ». Je suis convaincu qu’elle illustre parfaitement l’ambition de JLR dans l’espace du luxe moderne », a déclaré Adrian Mardell, PDG de JLR, lors de l’annonce.

Ce changement significatif n’est pas seulement un changement cosmétique. Il fait partie de la stratégie « Reimagine » de JLR, une voie stratégique visant à métamorphoser la société en une entreprise de luxe véritablement moderne. La nouvelle identité de JLR est un phare de cette transformation, signifiant la clarté pour les clients tout en reliant les quatre marques britanniques distinctes de la société sous un récit visuel unifié.

« Il s’agit du prochain chapitre de notre voyage Reimagine pour devenir une entreprise de luxe vraiment moderne. La nouvelle identité de JLR apportera de la clarté à nos clients et agira comme un unificateur pour nos quatre marques britanniques distinctes », a déclaré le professeur Gerry McGovern OBE, directeur de la création de JLR.

Cette nouvelle identité a été conçue pour incarner l’évolution de JLR en se concentrant sur l’élégance, la modernité et une essence tournée vers l’avenir. Le caractère « j » de l’identité descend gracieusement, ajoutant une touche d’élégance, tandis que le poids plus léger de l’emblème signale un bond vers le raffinement et la modernité. Ce design artistique résume la direction et l’ambition de l’entreprise, lui permettant de se démarquer de ses concurrents.

Dans le cadre de sa transition, JLR a réitéré son engagement envers la marque Land Rover. L’emblématique Land Rover conservera sa présence et restera une pierre angulaire de l’ADN de JLR. Considérée comme une marque patrimoniale importante et de renommée mondiale, la marque Land Rover sera visiblement présente sur tous les véhicules, les sites web, les plateformes de médias sociaux et les sites de vente au détail. Cela souligne l’engagement de JLR à conserver les marques emblématiques de classe mondiale Range Rover, Defender et Discovery, tout en encourageant l’innovation et la modernité.