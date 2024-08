JLR dépense des milliards supplémentaires alors que ses projets de véhicules électriques sont à nouveau retardés

3 milliards de livres supplémentaires pour prolonger la durée de vie du moteur à combustion interne chez Jaguar et Land Rover.

Le premier Range Rover électrique est toujours attendu pour l’année prochaine.

Jaguar et Land Rover (JLR) dépense beaucoup d’argent, car ses ventes de véhicules électriques montrent que les véhicules à moteur à combustion interne pourraient durer plus longtemps que prévu. Le dernier investissement en date s’élève à 3 milliards de livres sterling supplémentaires pour construire des plates-formes plus flexibles.

Les plans d’avenir du constructeur automobile britannique, annoncés en avril dernier, prévoyaient de consacrer 15 milliards de livres à de nouvelles plates-formes pour les véhicules électriques. La nouvelle plateforme devait entrer en production dès l’année prochaine. Mais la faible demande pour les VE, dont l’entreprise ne construit actuellement aucun exemplaire, signifie que JLR ajoute 3 milliards de livres sterling pour maintenir ses voitures à moteur à combustion interne en état de marche, rapporte Autocar.

Cela s’explique « en partie par le fait que nous devons investir davantage pour maintenir le fonctionnement parallèle des véhicules VE et des véhicules à moteur à combustion interne plus longtemps que nous ne l’avions prévu, car la tendance de l’industrie vers les VE au niveau mondial commence à ralentir par rapport aux attentes précédentes », a déclaré Richard Molyneux, directeur financier de JLR, aux investisseurs en juin.

La société mère de Jaguar et Land Rover avait prévu six véhicules électriques d’ici 2026, mais se concentrera désormais sur les hybrides et les véhicules hybrides rechargeables. La transition électrique de l’entreprise a été un peu un désastre, avec des plans pour au moins un VE mis de côté quelques mois seulement avant le début prévu de la production. Aujourd’hui, selon le rapport, JLR prévoit quatre véhicules électriques d’ici 2026, y compris des versions électriques du Range Rover et du RR Sport. La société a enregistré quelque 38 000 réservations pour le Range Rover EV, que nous avons déjà vu à l’essai par temps froid.

Deux modèles Jaguar devraient utiliser la propre plateforme électrique de la société. Aucun détail n’a encore été révélé.

Il faut donc s’attendre à ce que d’autres modèles de JLR, de moins en moins nombreux, bénéficient d’un rafraîchissement inattendu, voire de deux, avant que l’entreprise ne les fasse passer à l’électrification.