Les Jeep Wagoneer 4xe et Grand Wagoneer 4xe arriveront en 2025

Les Jeep Wagoneer 4xe et Grand Wagoneer 4xe obtiendront une motorisation à autonomie prolongée.

Ces nouvelles variantes arriveront au cours de l’année 2025.

La motorisation 4xe de ces VUS pleine grandeur a été initialement annoncé en 2022.

Lors du dévoilement mondial du tout nouveau Jeep Wagoneer S 100 % électrique, le chef de la direction de Jeep Antonio Filosa a réitéré l’intention de la marque de lancer les Jeep Wagoneer 4xe et Grand Wagoneer 4xe hybrides rechargeables en 2025.

Le Wagoneer régulier et le Wagoneer L allongé sont actuellement disponibles avec le six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres, un moteur nommé Hurricane développant 420 chevaux et un couple de 468 livres-pied, alors que les Grand Wagoneer et Grand Wagoneer L obtiennent une version à haut rendement du moteur avec 510 chevaux et 500 livres-pied.

Filosa a également mentionné que les VUS pleine grandeur recevraient des motorisations à autonomie prolongée, signifiant possiblement la technologie offerte dans le Ram 1500 Ramcharger 2025, consistant de moteurs électriques à l’avant et à l’arrière, un V6 de 3,6 litres à essence alimentant le générateur intégré de 130 kW, et une batterie de 92 kWh. Dans le Ram, la puissance est estimée à 663 chevaux et le couple, 615 livres-pied.

Autrement, les Jeep Wagoneer 4xe et Grand Wagoneer 4xe pourraient hériter de la motorisation que l’on retrouve dans les Jeep Grand Cherokee 4xe et Jeep Wrangler 4xe. Elle combine un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec un moteur/générateur, une boîte automatique intégrant un moteur électrique de traction ainsi qu’une batterie de 17,3 kWh. Le système produit 375 chevaux et un couple de 470 livres-pied. Toutefois, un moteur à quatre cylindres dans un VUS de luxe aussi gros serait surprenant.

Entre-temps, le Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 arrivera chez les concessionnaires plus tard cette année. Il est équipé de deux moteurs électriques produisant un total de 600 chevaux et un couple de 617 livres-pied, permettant de boucler le 0-96 km/h (0-60 mi/h) en 3,4 secondes. Le Jeep Wagoneer S Trailhawk Concept a aussi été présenté, et bien qu’il n’y ait pas de plans pour le commercialiser, la marque pourrait facilement changer d’idée si les consommateurs le demandant. En fait, lors de la présentation, le chef du design Ralph Gilles a dit que le constructeur voudrait vraiment envoyer cette variante en production de série.

De plus, on verra bientôt apparaître le tout nouveau Jeep Recon, un autre multisegment 100 % électrique, mais celui-ci arbore une apparence plus robuste que le Wagoneer S, conçu pour les aventures hors route. Un troisième modèle intermédiaire sera dévoilé et bien que Filosa n’ait pas confirmé son nom, il a laissé entendre qu’il s’agirait d’un modèle bien connu, s’avérant probablement le Jeep Cherokee.