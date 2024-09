Jeep prévoit réduire ses prix pour atteindre 1,5 million de ventes aux États-Unis en 2027

La marque à vu ses ventes baisser de 34% aux États-Unis depuis 2018.

Durant la même période, les prix moyens des transactions chez Jeep ont dépassé la moyenne du marché.

Pour y remédier, Jeep coupe ses prix, offre du financement à 0% et dépense plus en marketing depuis le début de l’année.

Jeep traverse une période difficile depuis quelques années, avec des ventes aux États-Unis qui ont chuté d’un record historique de 973 000 unités en 2018 à seulement 643 000 en 2023.

Plus révélateur encore, malgré une augmentation des ventes à l’échelle de l’industrie l’année dernière, Jeep a tout de même réussi à vendre 6 % de véhicules de moins qu’en 2022.

La disparition du modèle d’entrée de gamme Renegade et du populaire VUS compact Cherokee, dont les ventes combinées s’élevaient à environ 300 000 unités à leur apogée avant la pandémie, peut expliquer en partie ces baisses les plus récentes.

Sans ces deux modèles, le PDG de Jeep, Antonio Filosa, affirme que la couverture du marché de la marque est passée d’environ 80 % à seulement 45 %.

Avec l’arrivée prévue de nouveaux modèles électriques et hybrides, ainsi que le remplacement du Cherokee, Jeep espère retrouver sa couverture de marché antérieure d’ici la fin de l’année prochaine.

D’ici là, la marque devra prendre d’autres mesures pour inverser le cours du déclin de ses ventes, qui pourrait faire de 2024 la sixième année consécutive où les acheteurs américains repartiront avec moins de Jeep que l’année précédente.

Selon le PDG de la marque, les mesures prises depuis le début de l’année 2024 comprennent des réductions de prix sur des modèles populaires comme le Wrangler et le Grand Cherokee, ainsi que l’ajout d’incitations et de financements à 0 % dans certains cas.

La réduction des prix pourrait être une clé pour inverser la chute des ventes puisque les prix de transaction moyens des nouveaux modèles Jeep aux États-Unis sont passés d’environ 300 dollars en dessous de la moyenne du marché en 2018 à plus de 6 500 dollars de plus que le marché au cours des huit premiers mois de 2024, atteignant un pic de 54 811 dollars.

Un meilleur marketing fait également partie de ce plan, l’entreprise ayant augmenté son budget publicitaire de 20 % sur le premier semestre.

Bien que ces mesures réduisent considérablement les bénéfices du constructeur, elles semblent déjà avoir un impact positif sur les ventes.

En effet, M. Filosa indique que Jeep a vendu 28 % de véhicules en plus en août par rapport au même mois de l’année dernière, et 55 % de plus qu’en juillet. De plus, la marque à pu réduire son inventaire de véhicules de près de 25 000 unités pendant cette période.

Toutefois, Stellantis ne se contente pas d’inverser la tendance à la baisse, car l’entreprise a pour objectif de vendre 1,5 million de véhicules Jeep dans le monde d’ici à 2027, ce qui, par coïncidence, est assez proche du volume combiné de ses cinq marques aux États-Unis l’année dernière.

Source : CNBC