Jeep lancera le nouveau Compass en Italie au printemps et en Amérique du Nord en 2026

Ce modèle sera plus grand que l’actuel Avenger, qui pourrait également être commercialisé au Canada.

Le nouveau Compass sera dévoilé en Europe au printemps, avec des motorisations hybrides, PHEV et électriques.

La production aura lieu à Melfi, en Italie, pour l’Europe, et à Brampton, en Ontario, pour l’Amérique du Nord.

Jeep travaille sur une nouvelle génération du Compass, son plus petit VUS actuellement proposé en Amérique du Nord.

Ce modèle sera vendu sur notre marché, mais il sera d’abord disponible en Europe, où la production locale aura lieu à Melfi, en Italie.

C’est pourquoi le constructeur a choisi l’Europe pour dévoiler officiellement ce nouveau modèle au printemps.

À l’instar de l’Avenger, un multisegment sous-compact qui pourrait également être offert au Canada, le nouveau Compass utilisera une stratégie de motorisation à trois volets afin de plaire au plus grand nombre d’acheteurs possible.

Alors que l’Avenger devrait être disponible avec un moteur à essence traditionnel, cela ne semble pas être le cas pour le Compass.

En effet, le constructeur indique que les motorisations disponibles seront « e-Hybrid, e-Hybrid plug-in, et fully electric ».

Pour avoir une meilleure idée de ce que cela signifie, nous pouvons jeter un coup d’œil à l’Europe, où Opel vend déjà le Grandland, un VUS compact construit sur la même plateforme STLA Medium que le futur Jeep Compass.

Le système e-hybrid combine un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre et un petit moteur électrique placé entre le moteur à essence et la boîte de vitesses à double embrayage à six rapports. Le trois-cylindres développe 136 chevaux et le moteur électrique ajoute 28 chevaux.

La variante hybride rechargeable utilise un plus gros moteur quatre cylindres turbo de 1,6 litre et une batterie de 17,9 kWh pour délivrer une puissance de 195 chevaux et une autonomie de 85 kilomètres en mode électrique, selon le cycle WLTP.

Les modèles entièrement électriques bénéficient d’une batterie de 73 kWh et d’un moteur électrique plus puissant qui génère 213 chevaux. L’autonomie WLTP de cette version est estimée à 523 kilomètres.

Il convient de noter que toutes les versions de l’Opel sont exclusivement à traction avant, ce qui, nous le savons, ne sera pas le cas du Compass.

En effet, Jeep indique que certains modèles seront disponibles avec une transmission intégrale en Europe, et il est probable que toutes les versions vendues au Canada transmettront la puissance aux quatre roues puisque la marque n’a pas proposé de produits à deux roues motrices ici depuis de nombreuses années.

D’autres changements mécaniques pourraient également avoir lieu puisque, sur papier, les performances semblent un peu limitées pour le marché nord-américain.

Alors que l’usine italienne devrait démarrer la production à temps plus tard cette année, l’usine de Brampton, en Ontario, qui fabriquera les véhicules pour le Canada et les États-Unis, a interrompu son réoutillage, ce qui pourrait retarder le lancement nord-américain du Compass, qui est prévu pour 2026.

Source : Motor Authority