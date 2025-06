Jeep dévoile un aperçu du Cherokee 2026 électrifié, lancement prévu pour fin 2025

Jeep donne un avant-goût du tout nouveau Cherokee 2026, qui adoptera une motorisation hybride et un design actualisé avant son arrivée sur le marché à la fin de 2025.

L’aguiche met en valeur l’évolution du Cherokee, de 1974 à aujourd’hui.

Jeep a lancé une campagne d’aguichage multiplateforme pour présenter le futur Jeep Cherokee 2026. Le VUS entièrement repensé intégrera une motorisation hybride, dans le cadre du virage électrifié de la marque. L’arrivée du modèle est prévue pour la fin de l’année 2025.

Diffusées sur Instagram et YouTube, les vidéos et images mettent en scène une rétrospective visuelle des générations précédentes du Cherokee, remontant jusqu’à 1974, avant de dévoiler le prochain modèle. L’un des aperçus montre le Cherokee 2026 vu de l’avant, en bleu, avec ses phares à DEL allumés et une nouvelle calandre, le tout dans un décor montagneux. Jeep précise qu’il s’agit d’un véhicule préproduction, bien qu’il soit peu probable que la version finale change beaucoup.

Entièrement réimaginé, le Cherokee 2026 bénéficiera d’une motorisation hybride, dans la continuité de l’électrification de la marque amorcée avec la technologie 4xe hybride rechargeable.

« Le tout nouveau Jeep Cherokee incarne nos efforts pour offrir plus de produits, plus d’innovations, plus de choix et un meilleur équipement de série que jamais auparavant », a déclaré Bob Broderdorf, chef de la direction de Jeep, dans un communiqué. L’entreprise promet également un positionnement tarifaire concurrentiel.

La campagne mise sur l’héritage du Cherokee avec des images des modèles de 1974, 1977, 1982, 1984 et 2023. Des phrases comme « Un classique », « Depuis 1974 » et « Les légendes ne naissent pas, elles se forgent » renforcent l’image emblématique du modèle.

L’esthétique et le message s’appuient sur des thèmes de design intemporel, de racines américaines et de compétences hors route. Le slogan de la campagne, « Une nouvelle ère commence », souligne la volonté de Jeep de marier l’héritage du passé avec des avancées modernes en matière de technologie et d’efficacité. Et malgré tout ça, on reste très attachés au Cherokee ultra-iconique des années 80.

Le Cherokee 2026 s’ajoutera à la gamme élargie de Jeep, qui comprend des véhicules à essence, hybrides, VEHR et 100 % électriques. Les spécifications techniques, les prix et les caractéristiques n’ont pas encore été dévoilés.