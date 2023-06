Intégration du service ChatGPT chez Mercedes-Benz : Quand l’IA rencontre « Hey Mercedes »

Mercedes-Benz intègre ChatGPT à l’assistant vocal MBUX, élevant ainsi la commande vocale dans la voiture.

En lançant un programme bêta aux États-Unis, Mercedes donne la priorité à la confidentialité des données dans le cadre de l’avancement de l’IA.

Mercedes-Benz amplifie son engagement en faveur de l’intelligence artificielle (IA) en intégrant ChatGPT d’OpenAI à son assistant vocal MBUX, établissant ainsi une nouvelle norme de commandes vocales dans les voitures. Ce développement innovant utilise le service Azure OpenAI de Microsoft et s’apprête à rendre les interactions vocales encore plus naturelles et intuitives pour les conducteurs de Mercedes-Benz.

À partir du 16 juin 2023, un programme bêta sera disponible pour plus de 900 000 clients américains, offrant un banc d’essai pour cette technologie qui change la donne. Le programme optionnel, accessible via l’application Mercedes me ou directement via MBUX avec la commande « Hey Mercedes, I want to join the beta program », offre aux utilisateurs l’opportunité d’expérimenter directement les capacités révolutionnaires de ChatGPT.

ChatGPT, qui fait partie de la famille des « Generative Pre-trained Transformer », étend considérablement les capacités de l’assistant vocal MBUX déjà robuste. Contrairement à la plupart des assistants vocaux qui s’appuient sur des commandes prédéfinies, ChatGPT exploite l’IA pour améliorer la compréhension du langage naturel et élargir sa capacité de réponse. Cette fonctionnalité avancée promet de développer des réponses plus complètes à un plus large éventail de demandes de l’utilisateur, tout en permettant au conducteur de rester concentré sur la route.

La confidentialité des données est un élément essentiel de cette avancée. Avec le service Azure OpenAI de Microsoft, Mercedes-Benz accède aux prouesses des modèles génératifs à grande échelle d’OpenAI, tout en conservant la sécurité et la fiabilité robustes qui font la réputation d’Azure. Les processus informatiques sont entièrement gérés par Mercedes-Benz, les données des commandes vocales étant remisées dans le Mercedes-Benz Intelligent Cloud où elles sont anonymisées et analysées. Mercedes-Benz donne la priorité à la protection des données, en garantissant aux clients le contrôle de leurs informations et en protégeant les données contre la manipulation et l’utilisation abusive.

L’intégration de ChatGPT par Mercedes-Benz marque une étape importante dans sa volonté de placer les voitures au cœur de la vie numérique des clients. Cette intégration s’aligne sur les principes de l’entreprise en matière d’IA, fusionnant des solutions d’IA innovantes avec une approche responsable. Les enseignements tirés du programme bêta permettront d’affiner la commande vocale, d’élaborer la stratégie de déploiement de modèles linguistiques plus larges et d’améliorer la relation du client avec son véhicule.