Infiniti lancera le QX65, concurrent du Lexus RX, dans le cadre d’une refonte de sa gamme

Infiniti mise sur le QX65 pour défier le Lexus RX et retrouver sa place sur le marché

Le nouveau QX65 vise à concurrencer le célèbre Lexus RX, renforçant ainsi l’attrait d’Infiniti sur le marché.

Infiniti prévoit d’abandonner les modèles QX50 et QX55 afin de rationaliser sa gamme de véhicules.

Les futurs efforts d’électrification incluent une variante hybride potentielle, dans un contexte de réévaluation de la stratégie de Nissan en matière de véhicules électriques.

Infiniti a annoncé son intention de réorganiser sa gamme de véhicules utilitaires, avec notamment l’introduction d’un nouveau multisegment de taille moyenne, le QX65, destiné à concurrencer directement le Lexus RX. Selon un rapport d’Automotive News, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à retrouver une place sur le marché des véhicules de luxe.

Le QX65, dont l’arrivée est prévue en 2026, sera positionné comme une alternative plus sportive au QX60 existant. Il sera doté d’un design de multisegment de type coupé, le différenciant du style plus traditionnel et carré du QX60. Le nouveau modèle reposera sur la plateforme du QX60, mais vise à attirer les acheteurs avec une esthétique plus agressive.

La part de marché d’Infiniti sur le segment du luxe aux États-Unis a considérablement diminué ces dernières années, passant de 7,4 % en 2017 à 2,4 % en 2023. La marque a vendu 64 699 véhicules aux États-Unis et 6 208 au Canada en 2023, mettant fin à une baisse des ventes de plusieurs années, mais restant confrontée à des défis en matière de rentabilité des concessionnaires.

L’introduction du QX65 est une réponse directe au succès des concurrents dans le segment des multisegments de luxe de taille moyenne. Notamment, Lexus a vendu plus de 114 000 RX aux États-Unis et 6 142 au Canada l’année dernière, ce qui met en évidence le marché potentiel pour la nouvelle offre d’Infiniti.

Dans le cadre de la restructuration de sa gamme, Infiniti prévoit d’arrêter les modèles QX50 et QX55 après 2026, sans prévoir de nouvelles générations. La marque quittera également temporairement le segment des berlines, en arrêtant la Q50 après l’année-modèle en cours.

Outre le QX65, Infiniti étudie l’introduction de son premier modèle électrifié, potentiellement une variante hybride du Nissan Rogue, qui serait positionnée en dessous du QX50 dans sa gamme.

Les efforts d’électrification de la marque ont connu des revers, les plans pour un multisegment compact et une berline alimentés par batterie ayant été retardés. Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle prise récemment par Nissan Motor Co. de suspendre ses plans de production de véhicules électriques dans son usine de Canton, dans le Mississippi, en raison d’une baisse de la demande des consommateurs.

Nissan réévalue actuellement sa stratégie en matière de véhicules électriques, afin d’adapter les lancements de véhicules à la demande du marché et à l’intérêt des consommateurs. L’entreprise prévoit d’ajuster son approche de la production de véhicules électriques sur la base de ces évaluations en cours.

La division Infiniti des Amériques se concentre sur l’inversion de la dynamique de marché de la marque par l’introduction de nouveaux modèles, le QX65 étant la première nouveauté de la gamme depuis 2021.

Pour plus d’informations sur les prochains modèles et les plans stratégiques d’Infiniti, les personnes intéressées peuvent visiter le site officiel d’Infiniti ou contacter leur concessionnaire local.