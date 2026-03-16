Hyundai suspend les ventes des Palisade Limited et Calligraphy 2026 en raison d’un risque de sécurité des sièges arrière

Un arrêt des ventes et un rappel à venir visent les Hyundai Palisade Limited et Calligraphy 2026 à la suite d’un incident mortel survenu à l’arrière et de préoccupations liées à la détection des occupants.

Hyundai a cessé de vendre les versions Palisade Limited et Calligraphy 2026 au Canada et aux États-Unis.

La portée du rappel couvre plus de 68 500 VUS, dont 7 967 véhicules au Canada.

Une mise à jour logicielle par la voie des aires est prévue avant que Hyundai ne déploie une réparation permanente.

Hyundai a suspendu les ventes de certains Palisade 2026 haut de gamme au Canada et aux États-Unis après qu’un incident troublant soit survenu plus tôt ce mois-ci. Le constructeur a identifié un problème de sécurité lié aux fonctions électriques des sièges arrière du véhicule, tant à la deuxième qu’à la troisième rangée. L’arrêt des ventes vise les versions Palisade Limited et Palisade Calligraphy, soit celles qui sont équipées des fonctions électriques concernées pour les sièges des deuxième et troisième rangées.

Cette décision fait malheureusement suite à un incident mortel survenu en Ohio le 7 mars et impliquant une fillette de deux ans. Hyundai a indiqué qu’il enquêtait sur le dossier et a exprimé sa sympathie à la famille, tout en allant de l’avant avec une campagne de rappel visant les véhicules touchés en Amérique du Nord. L’incident a poussé l’entreprise à suspendre les livraisons et à prendre les mesures correctives nécessaires.

Selon Hyundai, le problème potentiellement préoccupant concerne des situations dans lesquelles les sièges électriques des deuxième et troisième rangées pourraient ne pas détecter une personne ou un objet pendant leur fonctionnement, habituellement au moyen d’un capteur de poids ou de pression. La même préoccupation s’applique également à la fonction d’inclinaison et de coulissement à une touche de la deuxième rangée utilisée pour accéder à la troisième rangée. Cela crée donc un risque de blessure si le système continue de bouger après avoir fait contact.

Le rappel vise plus de 68 500 véhicules, dont 60 515 aux États-Unis et 7 967 au Canada. Hyundai a indiqué que la réparation finale est toujours en cours de développement et qu’elle sera effectuée sans frais pour les propriétaires. Entre-temps, les concessionnaires ont reçu la consigne de fournir des véhicules de location aux clients touchés jusqu’à ce qu’une solution soit disponible. Les parents de jeunes enfants pourraient sérieusement envisager cette offre.

Hyundai prévoit envoyer une mise à jour logicielle à distance d’ici la fin mars, avant la correction proprement dite. L’entreprise affirme que cette mise à jour vise à améliorer la façon dont le système de sièges réagit lorsqu’il rencontre une personne ou un objet et à ajouter des protections supplémentaires pendant le fonctionnement des sièges. Cette mesure constitue une étape intérimaire pendant que les ingénieurs corrigent le problème de façon permanente.

En attendant la mise en œuvre de ces deux mesures, Hyundai conseille aux propriétaires de ne pas utiliser les fonctions électriques des sièges si une personne ou un objet se trouve dans la zone des deuxième ou troisième rangées. Les propriétaires sont également avisés de faire preuve d’une prudence accrue avec le bouton du dossier lors de l’entrée et de la sortie de la troisième rangée. À tout le moins, il semblerait avisé de s’assurer que personne n’est assis sur un siège de deuxième rangée pendant l’accès ou la sortie.

Source: Carscoops