Hyundai Motor Group et SK construiront une usine de batteries en Géorgie

La nouvelle usine produira suffisamment de batteries pour 300 000 véhicules électriques par an.

L’usine commencera à produire au cours du second semestre 2025.

Hyundai Motor Group a annoncé qu’il allait s’associer à SK On, un fabricant de batteries sud-coréen, pour construire une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques (VE) en Géorgie, aux États-Unis. Le montant total de l’investissement dans cette entreprise s’élèverait à 5 milliards d’USD, chaque société détenant une participation de 50 %.

La nouvelle usine, qui devrait entrer en service au second semestre 2025, produira 35 GWh de cellules de batteries pour véhicules électriques par an. Cela suffira pour produire 300 000 véhicules tout électriques.

La coentreprise de cellules de batterie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Hyundai pour accélérer sa stratégie d’électrification en assurant un approvisionnement stable en batteries pour la production de véhicules électriques aux États-Unis.

Selon l’entreprise, la nouvelle usine sera construite dans le comté de Bartow, en Géorgie. La coentreprise utilisera la technologie de pointe de SK On en matière de batteries et l’expertise de Hyundai en matière de fabrication de véhicules afin d’accroître le développement de véhicules respectueux de l’environnement dans la région.

Ce nouveau partenariat vise à maintenir le Hyundai Motor Group à la pointe de la technologie des véhicules électriques en établissant une chaîne d’approvisionnement locale et en créant davantage d’emplois aux États-Unis. La construction de la nouvelle usine contribuera également à stimuler l’économie locale en Géorgie, en offrant des possibilités d’emploi et en soutenant les entreprises locales.

Hyundai reste déterminée à élargir sa gamme de véhicules électriques et à réduire les émissions des véhicules. La coentreprise de cellules de batterie avec SK On est une étape importante vers la réalisation de ces objectifs et vers un avenir durable pour l’industrie automobile.