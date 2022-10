Hyundai Kona N 2022 : écolo ou pas?

Le Hyundai Kona N 2022 se détaille à partir de 41 824 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Accélérations enivrantes, comportement routier dynamique, bon niveau d’équipement.

Confort de roulement absent, pas très logeable comme tout Kona, essence super requise.

Est-ce possible de posséder un véhicule nous permettant de vivre des sensations fortes sur les routes publiques tout en étant relativement économe en carburant et procurant une certaine polyvalence? C’est effectivement le cas, et le Hyundai Kona N 2022 en est une belle preuve.

Cherchant à changer son image en proposant des voitures et des multisegments agréables à conduire, dotés des dernières technologies et — comme toujours — offrant beaucoup de caractéristiques pour le prix demandé, Hyundai a ajouté quelques modèles hautes performances à sa gamme au cours des dernières années. Le premier fût la Hyundai Veloster N, qui vient tout juste de laisser sa place à deux successeurs, soit la berline Hyundai Elantra N et l’utilitaire sous-compact Hyundai Kona N.

Ce dernier fait partie d’une famille drôlement complète, alors que l’on a droit au Kona « régulier », le Kona électrique, le Kona N Line à l’apparence plus sportive et le Kona N, le plus puissant et le plus enivrant du lot.

Le Hyundai Kona 2022 en livrée N est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, d’une boîte automatique à huit rapports avec double embrayage et d’un rouage à traction. Toutefois, la transmission intégrale n’est pas disponible. Cette édition du Kona profite de 276 chevaux et d’un couple de 289 livres-pied, et en appuyant sur un bouton rouge monté à même le volant, on obtient temporairement 10 étalons supplémentaires pour un total de 286 chevaux, rendant le multisegment un tantinet plus nerveux, mais pas nécessairement plus rapide.

Une fois le mode Sport activé, les montées en régime sont accompagnées de pétarades à chaque changement de rapport, ajoutant une trame sonore plus caractérielle au véhicule, comme s’il provenait d’une marque allemande. Pas étonnant, l’ingénieur de chef chez Hyundai a déjà travaillé chez BMW M.

Le Hyundai Kona N 2022 n’a aucun concurrent direct dans le segment des utilitaires sous-compacts de marque populaire, alors qu’il finit par se mesurer à la Volkswagen Golf R abritant 315 chevaux et un rouage intégral. Il tape aussi sur l’épaule des BMW X2 M35i à 302 chevaux, Mercedes-AMG GLA 35 à 302 chevaux et MINI John Cooper Works Countryman à 301 chevaux, tous munis d’un rouage intégral également, et d’une facture beaucoup plus salée. D’autres adversaires indirects s’ajouteront bientôt, soit les Honda Civic Type R 2023 à 315 chevaux et Toyota GR Corolla 2023 à 300 chevaux.

La consommation du Kona N n’est évidemment pas aussi basse que celle des déclinaisons plébéiennes du Kona, mais surtout, l’essence super est requise, faisant évidemment grimper la facture à la pompe. Elle aussi plus élevée que celles des BMW, MINI, Mercedes-AMG et Volkswagen. Les cotes ville/route/mixte s’élèvent à 11,8 / 8,7 / 10,4 L/100 km, et lors de notre essai, nous avons obtenu une moyenne de 9,5 L/100 km.

Ce n’est toutefois pas si mal pour une petite bombe qui boucle le 0-100 km/h en moins de 5,5 secondes, et qui peut se débrouiller très bien sur une piste. Grâce à sa suspension sport, ses roues en alliage de 19 pouces et ses pneus 235/40R19 à profil bas, le roulis de caisse est quasi inexistant et le véhicule colle à la route. La direction est également calibrée pour la conduite sportive, et le Kona N comprend un système de modes de conduite, avec un réglage Sport bien entendu, mais aussi deux réglages configurables, que l’on peut activer rapidement en appuyant sur leurs boutons bleus logés sous les branches du volant.

Pour l’agrément de conduite, le Hyundai Kona N livre la marchandise. Toutefois, pour le trajet quotidien afin de se rendre au bureau ou pour faire l’épicerie, c’est une autre histoire.

Le caractère bouillant du multisegment finit par se manifester, même si l’on a envie d’une balade relaxe. L’effet de couple ressenti au volant lors des accélérations soutenues — un trait typique des véhicules surpuissants à roues motrices avant – n’est pas toujours de tout repos, et les ornières sur l’autoroute font gigoter le volant entre nos mains. Sans être totalement désagréable, le Kona N peine à garder une trajectoire linéaire, et le bruit de l’échappement peut finir par devenir agaçant aussi.

En revanche, les voitures caractérielles à prix abordable se font rares ces jours-ci sur le marché, et nous reconnaissons que les jeunes conducteurs sont plus tolérants envers une suspension ferme et une conduite pointue que les gens plus âgés. Comme votre humble serviteur. Toutefois, la Golf R est tout aussi dynamique et enivrante, possède un rouage intégral pour affronter l’hiver ainsi que les routes sinueuses avec aplomb, et s’avère nettement plus raffinée au quotidien. Même si l’on atteint la cinquantaine, ou même plus, une voiture sportive demeure toujours désirable, pas vrai?

À l’instar des autres variantes du multisegment, le Hyundai Kona N 2022 dispose d’un habitacle moderne, avec une multitude de caractéristiques de confort et de commodité. Comme les sièges avant chauffants et le volant chauffant, l’instrumentation entièrement numérique pour le conducteur, l’affichage tête haute et le système de navigation. Le système multimédia est bourré de fonctionnalités, alors que l’on a encore droit à des boutons physiques pour régler le volume et accéder aux menus principaux.

Côté confort, le Kona N est équipé de sièges sport à l’avant, offrant un bon soutien en virage, alors que la sellerie agence très bien le cuir et le similisuède. On retrouve aussi des surpiqûres bleu clair sur les sièges et le volant, couleur signature des véhicules N chez Hyundai. Cependant, le dégagement pour les jambes à l’arrière n’est pas très grand, il n’y a pas de bouches d’aération au dos de la console centrale pour les occupants à l’arrière, et le volume du coffre figure parmi les moins logeables du segment, à 544 litres lorsque la banquette est relevée, et 1 296 litres une fois rabattue. Il a beau être qualifié de véhicule utilitaire, il est à peine plus accommodant que la Golf R.

Enfin, le Hyundai Kona N 2022 n’est pas pour tous les budgets, même si son prix à partir de 41 824 $ incluant les frais de transport et de préparation demeure raisonnable. Au moins, il est plus accessible que tous les rivaux mentionnés plus tôt.

Rapide, caractériel, doté d’une apparence gonflée aux stéroïdes, le Kona N propose une expérience de conduite dynamique, sans toutefois sacrifier le côté pratique d’un petit utilitaire. Ce qu’il sacrifie, en fait, c’est le confort de roulement au quotidien, selon nos préférences. Écolo, le Kona N? Oui, mais il pourrait l’être davantage.